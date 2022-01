Đổi thay ngoạn mục ở bãi tắm công cộng Hồ Tràm

Từng là điểm nóng về ô nhiễm môi trường và phức tạp về an ninh trật tự, bãi tắm công cộng Hồ Tràm (ngã tư Hồ Tràm, xã Phước Thuận, huyện Xuyên Mộc) nay đã thay đổi hoàn toàn, văn minh, sạch đẹp. Ai đi xa có dịp quay lại nơi này đều hết sức vui mừng, ngạc nhiên và kỳ vọng tương lai không xa nơi đây sẽ trở thành điểm du lịch sầm uất, náo nhiệt bậc nhất tỉnh BR-VT.

Chúng tôi ghi hình thực tế để làm phóng sự về sự thay đổi diện mạo bãi tắm công cộng Hồ Tràm vào chiều 28 Tết. Theo thói quen, đến ngã tư Hồ Tràm, chúng tôi rẽ phải để tiến về bãi tắm. Thế nhưng, ngay ngã tư đã thấy các biển bảng cấm ô tô vào, kèm theo biển hướng dẫn di chuyển đến bãi gửi xe. Thấy chúng tôi tần ngần, ngay lập tức một công an viên tiến đến: “Đây là tuyến phố đi bộ, cấm mọi loại phương tiện lưu thông. Chị vui lòng di chuyển thẳng lên bãi giữ xe bên trên”.

Toàn cảnh bãi tắm công cộng Hồ Tràm được chỉnh trang ngăn nắp nhìn từ trên cao xuống.

Sau khi nghe chúng tôi nói nhanh mục đích đến, anh công an vồn vã giới thiệu tên Nguyễn Việt Khởi, công an viên xã Phước Thuận. Anh cho biết, tuyến phố đi bộ khai trương từ ngày 29/1, công xa, dân quân, Ban quản lý các KDL sẽ phối hợp hướng dẫn du khách, người dân thực hiện quy định của tuyến phố đi bộ, giữ gìn an ninh trật tự đảm bảo hoạt động vui chơi an toàn.

Bờ kè và vỉa hè bãi tắm công cộng Hồ Tràm được lát đá hoa cương sạch đẹp.

Sau khi gửi xe, chúng tôi lần lượt khám phá khu vực. Tuyến phố đi bộ dài 250m, nền lót đá hoa cương, bên lối đi cây xanh các loại như chà là, cẩm lai, tràm… đang trong gian đoạn chăm dưỡng, hệ thống đèn chiếu sáng bắt mắt. Cuối phố là sân ngắm biển rộng. Con đường đi bộ dọc bờ kè lát đá hoa cương sạch sẽ. Cạnh bên khu vực ô dù, ghế võng được quy hoạch gọn gàng, khu bán hải sản sắp xếp thành dãy có mái che thẩm mỹ. Trên bờ, dưới biển, người dân du khách thảnh thơi tản bộ, ngắm biển, săn ảnh đẹp với hoàng hôn.

Đây là kết quả của dự án chỉnh trang bãi tắm công cộng Hồ Tràm được huyện Xuyên Mộc triển khai từ năm 2020. Dự án được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 gồm các hạng mục san nền, kè đá, làm chợ hải sản, bãi để xe, nhà để xe công cộng, đường nội bộ, hệ thống chiếu sáng, hệ thống thoát nước. Giai đoạn 2 và 3 bao gồm xây dựng quảng trường, phố đi bộ, khu vui chơi mua sắm đồ lưu niệm, sản phẩm đặc trưng của địa phương, phố ẩm thực, nhà hàng, cà phê ngoài trời, sắp xếp lại nơi neo đậu tàu thuyền cho ngư dân đánh bắt hải sản.

Một nhóm du khách tản bộ trên tuyến phố đi bộ Hồ Tràm. Ảnh chụp chiều 28 Tết.

Giai đoạn 1 đã hoàn thành trong năm 2020. Cuối tháng 1, huyện Xuyên Mộc đã hoàn thành giai đoạn 2 và một phần giai đoạn 3, khai trương tuyến phố đi bộ dài 250m, sân ngắm biển, cây xanh cảnh quan. Huyện Xuyên Mộc sẽ tiếp tục giai đoạn 3 trong năm 2022.

Bà Lê Thị Trang Đài, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc cho biết, khi chỉnh tranh khu vực ngã tư Hồ Tràm, huyện Xuyên Mộc mong muốn tạo thêm dịch vụ vui chơi, giải trí, ăn uống, tắm biển cho những du khách không có điều kiện vào các resort 5 sao. Bên cạnh đó, cung cấp các dịch vụ bổ trợ ngoạn cảnh, tìm hiểu cuộc sống của ngư dân và nghề đánh bắt hải sản gần bờ, thưởng thức hải sản tươi sống… cho du khách lưu trú trong các resort cao cấp quanh khu vực muốn trải nghiệm thực tế đời sống dân sinh ở địa phương, góp phần làm phong phú chuỗi dịch vụ du lịch ở Xuyên Mộc, đồng thời tạo sinh kế ổn định, bền vững cho người dân địa phương.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHOA- NHẬT LINH

Bãi tắm Hồ Tràm nhếch nhác, ngập rác thải trước đây.