100 cựu chiến binh phường Vũng Tàu đến rạp xem phim Mưa đỏ

Sáng 16/9, 100 cán bộ, hội viên Hội Cựu Chiến binh phường Vũng Tàu (TPHCM) đã cùng nhau xem bộ phim “Mưa đỏ” tại rạp chiếu phim Lotte Cinema Vũng Tàu.

Các cựu chiến binh hào hứng đến xem phim "Mưa đỏ" tại rạp chiếu phim Lotte Cinema Vũng Tàu.

Trong khoảng 2 tiếng, các cựu chiến binh đã thưởng thức tác phẩm điện ảnh “Mưa đỏ”, được sản xuất bởi Điện ảnh Quân đội Nhân dân, do Thượng tá Đặng Thái Huyền làm đạo diễn. Bộ phim lấy bối cảnh 81 ngày đêm chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972 để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị của Quân Giải phóng. Phim để lại ấn tượng cho người xem với cảnh chiến đấu khốc liệt, cùng tình yêu Tổ quốc, tình yêu đôi lứa và khát vọng hòa bình.

Cựu chiến binh tham khảo các suất chiếu phim "Mưa đỏ" tại rạp Lotte Cinema Vũng Tàu.

Chi phí mua vé xem phim cho các cựu chiến binh do ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu vận động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Bà Rịa - Vũng Tàu (số 10, Trưng Trắc, phường Vũng Tàu, TPHCM) tài trợ.

Ông Nguyễn Xuân Sơn, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Vũng Tàu cho biết, được sự quan tâm của lãnh đạo phường, các hội viên đã có những giờ phút trải nghiệm xem phim đầy cảm xúc. Đây là hoạt động ý nghĩa, nhằm tri ân các cựu chiến binh đã đóng góp, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển quê hương, đất nước.

Cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Vũng Tàu tại rạp.

Những thước phim chân thực về chiến tranh trong “Mưa đỏ” đã khơi gợi trong cựu chiến binh ký ức về một thời bom đạn trên chiến trường. Cựu chiến binh Nguyễn Ngọc Ly (quê ở Quảng Trị) rất đỗi tự hào và xúc động khi được xem bộ phim về cuộc chiến đấu trên quê hương, cũng là nơi ông từng chiến đấu để bảo vệ độc lập, tự do.

Ông Ly kể, từ đầu năm 1972 đến tháng 10/1972, ông là chiến sĩ pháo binh của Sư đoàn 341 (Quân khu 4), bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. “Lúc bấy giờ, ở Thành cổ, gần như không có giờ nào là ngớt tiếng máy bay gầm rú, tiếng bom đạn của kẻ thù. Dù vậy, tôi cùng đồng đội vẫn bền gan, vững ý chí chiến đấu đến cùng để bảo vệ từng tấc đấc của quê hương, giống như tinh thần của bộ phim “Mưa đỏ” hôm nay”, ông Ly nói.

Theo thống kê của Box Office Vietnam, đến ngày 14/9, “Mưa đỏ” đã vượt mốc doanh thu 650 tỷ đồng. Hiện phim vẫn duy trì sức nóng tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc.

Tin, ảnh: CẨM NHUNG