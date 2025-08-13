Trung đoàn Minh Đạm ra mắt CLB khiêu vũ Biển Xanh

Tối 12-8, Trung đoàn Minh Đạm, Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức lễ ra mắt CLB khiêu vũ “Biển Xanh”. Tham dự buổi lễ có đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên cùng đại diện lãnh đạo Khu vực phòng thủ 5 - Tam Long, Hội nhạc sĩ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền, các đơn vị kết nghĩa và CLB " Biển Gọi" Vũng Tàu.

Thượng tá Đoàn Xuân Sơn, Chính ủy Trung đoàn Minh Đạm phát biểu tại buổi lễ.

CLB khiêu vũ “Biển Xanh” được thành lập nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, nâng cao thẩm mỹ nghệ thuật. CLB còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; đồng thời mở rộng giao lưu, gắn kết tình đoàn kết quân - dân, tăng cường tình đoàn kết, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ và các thành viên CLB biểu diễn tại buổi lễ ra mắt.

Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Sự ra đời của CLB hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng trong phong trào văn hóa, văn nghệ của Trung đoàn Minh Đạm, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Bộ đội Cụ Hồ năng động, trẻ trung, giàu bản lĩnh và nhân văn.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi lễ.

Ngay sau lễ ra mắt, các thành viên CLB cùng CLB "Biển Gọi" Vũng Tàu đã biểu diễn nhiều tiết mục khiêu vũ đặc sắc, sôi động, để lại ấn tượng đẹp trong lòng người xem.

Tin, ảnh: HỒNG PHÚC