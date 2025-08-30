Bộ phim “Mưa đỏ” đang tạo cơn "sốt" phòng vé trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Một cảnh trong phim "Mưa đỏ"

Theo thống kê của trang quan sát phòng vé Box Office Vietnam, khởi chiếu từ 22/8, tính đến tối 28/8, “Mưa đỏ” đã thu về hơn 200 tỷ, tác phẩm vượt qua Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (173 tỷ đồng) trở thành bộ phim chiến tranh đạt doanh thu phòng vé cao nhất điện ảnh Việt.

“Mưa đỏ” được sản xuất bởi Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Thượng tá Đặng Thái Huyền làm đạo diễn, lấy bối cảnh 81 ngày đêm chiến đấu ở Thành cổ Quảng Trị năm 1972.

Khán giả đến Rạp Lotte Mart Vũng Tàu mua vé xem phim.

Phim dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Chu Lai, từng đoạt giải A cuộc thi tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam năm 2016, giải A Giải thưởng Bộ Quốc phòng. Đoàn làm phim đã mất đúng 81 ngày quay tại Quảng Trị, trải qua điều kiện thời tiết khắc nghiệt để tái dựng chân thực chiến trường.

Nhân vật chính của phim là Cường, sinh viên Nhạc viện từ chối cơ hội du học để ra trận. Cùng anh là những người lính trẻ từ nhiều miền quê, đại diện cho một thế hệ thanh niên sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc. Biểu tượng “Mưa đỏ” không chỉ là màu máu của sự mất mát, mà còn là sự hồi sinh ký ức, để thế hệ hôm nay không lãng quên. Xen lẫn sự khốc liệt chiến tranh, bộ phim cũng đan cài tình yêu, tình mẫu tử và khát vọng hòa bình.

Đông đảo khán giả trẻ đến Rạp Bà Rịa Cinema để xem phim.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, bộ phim “Mưa đỏ” đã trở thành "điểm hẹn" đặc biệt của nhiều khán giả.

Sáng cuối tuần, chị Trần Ngọc Bích ở phường Tam Thắng đưa hai con đi đến rạp Lotte Mart (vòng xoay 3/2, phường Vũng Tàu) để xem phim. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ đầy cảm xúc, bước ra khỏi rạp, Ngọc Bích xúc động bày tỏ: “Chiến tranh đã cướp đi hàng vạn thanh xuân, máu đào đã nhuộm đỏ dòng Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị), xương thịt đã tan vào đất thành cổ. Nhưng chính trong bi kịch ấy, ta tìm thấy sức mạnh của tình yêu, của lòng yêu nước, của khát vọng hoà bình, hoà hợp dân tộc. Để hôm nay, khi nhớ về, ta không chỉ thấy máu và nước mắt, mà còn thấy một chân lý: từ giữa bi kịch, giữa mất mát đau thương, tình yêu và hòa bình luôn là đích đến cuối cùng của dân tộc Việt Nam”…

Chị Trần Ngọc Bích cùng 2 con mang sắc áo đỏ đến rạp xem phim "Mưa đỏ".