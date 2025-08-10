Từ ngày 4 đến 9/8, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức hội thi tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tiết mục múa "Khát vọng" đạt Huy chương Vàng hội thi.

Trong các ngày diễn ra hội thi, các chương trình tuyên truyền đặc sắc do 24 đội tuyên truyền lưu động đến từ các vùng miền của đất nước biểu diễn phục vụ nhân dân tại 22 xã, phường thuộc 3 tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng.

Kết quả, Ban tổ chức trao 27 Huy chương Vàng, 52 Huy chương Bạc và 31 giấy khen tặng các tập thể, cá nhân và tiết mục xuất sắc.

Liên khúc "Khát vọng hùng cường - đất nước vươn mình" đạt Huy chương Bạc hội thi.

Trong đó, Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật - Thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu đạt Huy chương Vàng với tiết mục múa “Khát vọng”; 3 Huy chương Bạc với các tiết mục: “Thành phố Hồ Chí Minh tự hào vươn cao thế giới”; liên khúc “ Khát vọng hùng cường - đất nước vươn mình”; Song tấu đàn bầu - nhị “Việt Nam ơi” và cá nhân xuất sắc là ông Trần Ly Diễn Hiền, Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ Văn hoá - Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật - Thể thao Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đoàn Trung tâm Văn hoá Nghệ thuật - Thể thao Bà Rịa-Vũng Tàu chụp ảnh lưu niệm tại hội thi.

Hội thi nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về tầm vóc, ý nghĩa thời đại của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; giáo dục truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, khát vọng hòa bình, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn, tự hào dân tộc; khẳng định ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

HUYỀN TRANG