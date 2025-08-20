Sáng 20/8, Bảo tàng-Thư viện BR-VT tổ chức lễ tổng kết chương trình “Hè vui đọc sách” năm 2025 với chủ đề “Sách cho em vạn điều hay”.

Các em học sinh được trao thưởng trong phần thuyết trình sách bằng tiếng Anh.

Mùa hè năm nay - 2025, Bảo tàng - Thư viện BR-VT đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi về truyền thống lịch sử, đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật; các hoạt động học tập, vui chơi, giải trí; rèn luyện kỹ năng sống cho thanh thiếu nhi.

Bảo tàng - Thư viện BR-VT đã mở rộng, tổ chức nhiều chương trình phục vụ trong và ngoài Thư viện để thu hút thanh - thiếu - nhi, học sinh, sinh viên đến đọc sách và tham gia các hoạt động liên quan, khuyến khích việc đọc tại Thư viện; phát động cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc…

Chương trình “Hè vui đọc sách” năm 2025 với chủ đề “Sách cho em vạn điều hay” và triển khai đa dạng nội dung hoạt động diễn ra từ 3/6- 14/8 vào các ngày thứ ba, thứ năm và thứ sáu hàng tuần tại Bảo tàng - Thư viện, với 33 buổi sinh hoạt và 33 chủ đề, đã thu hút 6.814 lượt bạn đọc.

Bà Trịnh Lan Hương, Phó Giám đốc Bảo tàng-Thư viện BR-VT trao giấy chứng nhận đến các đơn vị, trung tâm Anh ngữ hồ trợ chương trình sinh hoạt hè năm 2025.

Chuỗi sinh hoạt hè với các hoạt động: Nhật ký đọc sách, Kể chuyện sách, Hoạt động STEM, Kỹ năng sống, Khéo tay hay làm, giao lưu người nước ngoài, những trò chơi trí tuệ, đố vui kiến thức; các hoạt động nhóm; kỹ năng sống; khoa học vui; chiếu phim Lịch sử, Vui học Toán, Vui học Tiếng Hàn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật ....

Ngoài ra các bạn nhỏ còn được tham gia hoạt trọng trải nghiệm, tham quan Bảo tàng; tất cả đã tạo nên một sân chơi lý thú, bổ ích cho thiếu nhi, giúp các em được học hỏi, hoàn thiện các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho bản thân mình.

Các cộng tác viên, tình nguyện tham gia hoạt động hè được Bảo tàng-Thư viện tỉnh trao chứng nhận.

Tại lễ tổng kết, đại diện Bảo tàng-Thư viện BR-VT trao giấy chứng nhận đến Trung tâm ngoại ngữ Future; Trung tâm Nhật ngữ Hiyori; Trung tâm ngoại ngữ Lip, Trung tâm Văn hóa, Nghệ thuật và Thể thao tỉnh BR-VT, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Giáo dục Neverland, Công an Giao thông TP. Bà Rịa, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh; Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh; Trung tâm Y tế TP. Bà Rịa; các đơn vị, Trung tâm Văn hóa và Thông tin…Đồng thời trao giấy chứng nhận các tình nguyện viên tham gia chương trình sinh hoạt hè.

Trong chương trình các em được tham gian thuyết trình tiếng Anh bằng tranh và sách và trao giải thưởng cuộc thi Trạng nguyên tiếng Anh cấp Tiểu học.

Tin, ảnh: HUYỀN TRANG