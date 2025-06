Cùng với việc phát động cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” toàn quốc tại tỉnh, cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” được Sở VH-TT-DL phối hợp với Tỉnh Đoàn, Sở GD-ĐT tổ chức đã bước qua năm thứ 6 và trở thành sân chơi nuôi dưỡng tình yêu sách cho mọi lứa tuổi.

Ông Nguyễn Minh Triết, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL trao giải Xuất sắc cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” đến bảng thí sinh giáo viên và tự do.

Những đại sứ Văn hóa đọc

Cô học trò Nguyễn Phạm Hải Lam (lớp 4/2, Trường TH Nguyễn Hữu Cảnh, TP.Vũng Tàu) có nụ cười trong veo, giọng nhỏ nhẹ khẽ chia sẻ niềm đam mê đọc sách với chúng tôi khi được hỏi thăm. Hải Lam là một trong những thí sinh đoạt giải Xuất sắc bảng A khối HS cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” vừa được tổng kết, trao giải vào cuối tháng 5.

Hải Lam luôn ưu tiên những cuốn sách phù hợp với sở thích và mục tiêu học tập. Mỗi khi đọc sách, em luôn ghi chép lại những ý chính, câu trích dẫn hay hoặc những bài học giá trị. Để không bị áp lực và linh hoạt thời gian, cô bé thường chia nhỏ thời gian đọc, mỗi ngày khoảng 30-45 phút. Mặt khác, em cũng thường xuyên tham gia các cuộc thi viết về sách ở trường và tỉnh tổ chức để thử sức và truyền tải nội dung về quyển sách mình tâm đắc.

Đặc biệt, trong cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2024 do Bộ VH-TT-DL phát động, Hải Lam đã giới thiệu về cuốn hồi ký của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cùng kế hoạch phát triển Văn hóa đọc tại tỉnh, em đã đoạt giải Khuyến khích toàn quốc.

“Chúng tôi tin rằng, những cuộc thi về sách để thúc đẩy văn hóa đọc sẽ tiếp tục là nguồn cảm hứng để nuôi dưỡng tình yêu với sách lan tỏa đến cộng đồng”. Ông Huỳnh Tới, Phó Giám đốc Bảo tàng-Thư viện tỉnh

Hải Lam tâm sự: “Những ngày nghỉ Hè, em vẫn tìm tòi đọc thêm những sách hay để giải trí và bổ sung thêm kiến thức. Em đang hoàn thiện bài dự thi cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” năm 2025 để kịp thời hạn kết thúc vào 15/6 tới đây”.

Cùng đoạt giải Xuất sắc cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” năm nay với cảm nhận về tác phẩm “Vượt Côn Đảo”, Trần Bảo Châu (lớp 8C, Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo) chia sẻ, em được cha mẹ truyền lửa tình yêu sách từ nhỏ. Cha mẹ cũng thường xuyên dành phần thưởng là những quyển sách khi em đạt thành tích cao trong học tập. Thông qua việc đọc sách, lối hành văn của em trở nên mượt mà, diễn cảm hơn, thành tích học tập về môn Văn cũng vì thế mà vượt trội hơn.

Bên cạnh đó, việc tiếp xúc với nhiều thể loại sách cũng giúp em mở rộng hiểu biết, phát triển khả năng tư duy, trau dồi vốn từ để nâng cao khả năng giao tiếp. Ngoài ra, việc đọc sách cũng mang lại cho em những giây phút thư giãn sau những giờ học căng thẳng.

Ông Huỳnh Văn Hồng, Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh trao giải Xuất sắc cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” đến bảng học sinh các cấp.

Đọc sách bằng cả trái tim

Tham gia cuộc thi “Quyển sách tôi yêu” ở bảng B gồm giáo viên và thí sinh tự do, cô giáo Trương Tố My (Trường TH Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) bày tỏ niềm yêu thích quyển “Tôi học đại học” của nhà giáo ưu tú Nguyễn Ngọc Ký để dự thi. Cô giáo Tố My đã đoạt giải xuất sắc ở bảng này.

Cô Tố My tâm sự, khi đọc lại từng trang sách để thực hiện bài thi, cô càng thấm thía hơn nghị lực phi thường của thầy Nguyễn Ngọc Ký-người đã viết nên cuộc đời mình bằng đôi chân và một trái tim không chịu khuất phục. Thông điệp cô giáo trẻ muốn gửi gắm qua bài dự thi là: “Không có giới hạn nào cho những ai biết nuôi dưỡng ước mơ, giữ vững niềm tin và bền bỉ trên con đường học tập. Một trang sách, nếu được đọc bằng cả trái tim, có thể thay đổi cả một cuộc đời...”.

Ông Huỳnh Tới, Phó Giám đốc Bảo tàng-Thư viện tỉnh, cho hay, Bảo tàng-Thư viện tỉnh được giao đơn vị đầu mối tổ chức cuộc thi. Qua 6 năm triển khai, song hành cùng với cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tổ chức hàng năm, những cuộc thi này được đánh giá là sân chơi lý tưởng để phát huy tối đa khả năng sáng tạo và cảm thụ nghệ thuật.

Thông qua những cuộc thi, cảm nhận từng quyển sách, thí sinh có cơ hội tìm hiểu kỹ hơn về lịch sử hào hùng, văn hóa truyền thống và những phẩm chất cao đẹp của con người Việt Nam, trở thành động lực để học tập, rèn luyện, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Bài, ảnh: HOÀNG BÁCH