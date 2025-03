Phước Hội tổ chức đua thuyền thúng

Hưởng ứng các hoạt động Lễ hội Nghinh Ông Nam Hải, chiều 15/3, UBND xã Phước Hội tổ chức hội thi đua thúng và hoạt động thể dục thể thao tại khu vực đê hữu cửa biển Lộc An, ấp An Hòa, xã Phước Hội.

Lãnh đạo xã Phước Hội và nhà tài trợ thả bong bóng khai mạc hội thi đua thúng năm 2025.

Tham gia hội thi đua thúng có 28 ngư dân đến từ các ấp trên địa bàn xã. Các ngư dân tham gia thi chèo thuyền thúng đơn với cự ly 100m. Hội thi có 6 lượt thi đấu, mỗi lượt 5 thúng. 6 người về nhất sau mỗi lượt thi được chọn vào thi chung kết.

Tại hội thi còn có chương trình ẩm thực với các món ăn đặc trưng của địa phương và các hoạt động thể dục thể thao, các trò chơi dân gian như: đập heo đất, kéo co, nhảy bao bố, đan lưới, bắt vịt, leo cây chuối.

Kết quả, môn đua thúng, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho ngư dân Nguyễn Văn Thông (ấp An Điền), giải Nhì cho ngư dân Nguyễn Giang Đông (ấp An Hòa) và giải Ba cho ngư dân Nguyễn Văn Xúc (ấp An Hải). Ở các môn thể thao còn lại, Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt giải.

Dưới đây là hình ảnh ghi nhận tại hội thi

Các ngư dân tham gia thi đua thúng.

Người dân tham gia trò chơi đập heo đất.

Người dân tham gia trò chơi trèo cây chuối.

Người dân tham gia trò chơi kéo co.

Ban tổ chức đã trao giải nhất, nhì, ba nôi dung đua thúng.

Tin, ảnh: ĐÔNG HIẾU - DUY ÂN