Ngày 14/8, Công an tỉnh khai mạc hội diễn nghệ thuật quần chúng lực lượng công an năm 2024.

Một tiết mục văn ghệ trong hội diễn nghệ thuật quần chúng.

Tham gia hội diễn có 11 đội, với 200 diễn viên đến từ Công an tỉnh và công an các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các tiết mục văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước và truyền thống lực lượng Công an Nhân dân.

Hội diễn nghệ thuật quần chúng diễn ra đến ngày 15/8.

TRÍ NHÂN