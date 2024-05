Dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Heo Myeong Haeng, bom tấn Hàn Quốc “Vây hãm 4: Kẻ trừng phạt” hứa hẹn chiêu đãi khán giả Việt những pha hành động nghẹt thở, những cú đấm mãn nhãn từ ngôi sao hành động Ma Dong Seok.

“Vây hãm 4” với những pha hành động nghẹt thở, những cú đấm nảy lửa cùng các cảnh quay mãn nhãn từ ngôi sao hành động Ma Dong Seok.

Ma Dong Seok tái xuất cùng những cú đấm nảy lửa

Phần 4 của series phim “Vây hãm” kể về cuộc truy lùng tội phạm công nghệ cao của thanh tra Ma Seok Do (Ma Dong Seok thủ vai). Đây là lần đầu tiên “ông chú cơ bắp” gặp phải kẻ phản diện nói ít, làm nhiều như Baek Chang Gi (Kim Moo Yul). Với phương châm sẵn sàng khử mọi kẻ ngáng đường, tên trùm phản diện chủ động săn đuổi vị thanh tra quái kiệt Ma Seok Do. Điều này tạo nên sự thú vị cho bộ phim khi những phần phim trước đều là chú Ma truy vết theo dấu phản diện.

“Vây Hãm 4” bạo lực hơn nhiều so với các phần phim trước đó. Nhân vật Ma Seok Do do Ma Dong Seok thủ vai tiếp tục gây ấn tượng bởi những pha hành động mãn nhãn, những cú đá bay người và những cú đấm máu lửa. Đỉnh điểm là một trận đánh nhau nghẹt thở trên máy bay khiến Ma Seok Do phải tung ra cú đấm chí mạng nhất từ trước đến nay. Đòn đánh kinh hoàng hứa hẹn đưa loạt phim vang dội hơn trong tương lai.

Ngoài ra, việc để các tuyến nhân vật sử dụng dao thay vì thanh lý nhau bằng đạn dược, súng ống trong “Vây hãm 4” cũng khiến người xem có cơ hội quan sát kỹ những “đường quyền xé gió” mà thanh tra Ma tung ra. Đồng thời, những hình ảnh đắt giá cộng hưởng với phần âm thanh chân thật gần như tuyệt đối giúp khán giả có thể cảm nhận rõ sự đau đớn của đối thủ khi nếm mùi cú đấm của anh.

Bên cạnh những màn đánh đấm ác liệt, phim vẫn phát huy sở trường giải trí thông qua các tình huống gây cười của Chang Dong Cheol (Lee Dong Hwi thủ vai) và Jang Yi Soo (Park Ji Hwan thủ vai). Trong phim, Lee Dong Hwi đã hóa thân xuất sắc thành một tên tội phạm mang danh “thần đồng” nhưng vô cùng lươn lẹo và tráo trở. Nam diễn viên Park Ji Hwan cũng giữ vững phong độ khi khắc họa một tay giang hồ ngáo ngơ Jang Yi Soo, đây vừa là lá bài tẩy góp phần thay đổi cục diện, vừa đảm nhiệm vai trò lôi cuốn khán giả trong những khoảng nghỉ được sắp xếp xen kẽ giữa một chuỗi các phân đoạn gay cấn.

Nhận cơn mưa lời khen

Trước khi công chiếu tại Việt Nam, “Vây hãm 4” đã có màn ra mắt thế giới vô cùng thành công khi có cơ hội công chiếu tại Liên hoan phim Berlin 2024. Không dừng lại ở đó, 1.600 chỗ ngồi tại Berlinale Palast, rạp chiếu lớn nhất tại Liên hoan phim Berlin đã được lấp đầy.

Phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới truyền thông và khán giả trên toàn thế giới. Theo đánh giá của tờ Variety: “Vây hãm 4” là một bộ phim hoàn hảo. Bộ phim được đánh giá cao bởi sự chỉn chu từ hình ảnh đến âm thanh. Xen kẽ là những phân cảnh hài hước và những màn đánh đấm sảng khoái. Tất cả tổng hoà tạo nên một tác phẩm hành động, giải trí gay cấn nhất”.

Theo trang Screen Daily: “Sau khi thưởng thức “Vây hãm 4”, cây bút Stephanie Bunbury của trang Deadline Hollywood cho rằng, bộ phim đã đem lại một cảm giác phấn khích tột độ không thể chối từ”.

Phản ứng của khán giả cũng rất tích cực khi liên tục có những tiếng cười xuyên suốt buổi công chiếu. Trên Letterboxd.com, một trang đánh giá phim nước ngoài, hơn 82% khán giả cho thấy mức độ hài lòng từ 3 sao trở lên.

Tại xứ sở kim chi, “Vây hãm 4” bước đầu gặt hái được thành công trong công cuộc càn quét phòng vé với hơn 600.000 chỗ được đặt trước, phim chính thức vượt qua “Quật mộ trùng ma”, trở thành phim nội địa có lượng vé đặt trước cao nhất năm 2024 tại Hàn Quốc.

THẢO NGUYÊN (Tổng hợp)