Stalker - Sự tò mò trả giá bằng tính mạng

Mới đây, bộ phim tâm lý giật gân Hàn Quốc “Stalker: Tội ác hoàn hảo” đã hé lộ poster đầy ấn tượng với hình ảnh hai nhân vật chính được đặt trái ngược nhau, tạo thành 2 nửa đen trắng rõ ràng kèm dòng tagline “Mọi sự tò mò đều phải trả giá bằng tính mạng”. Bộ phim hứa hẹn mang đến câu chuyện truy đuổi tội phạm giết người nghẹt thở.

Nghẹt thở với những “nút thắt” liên hồi

“Stalker: Tội ác hoàn hảo” xoay quanh 2 nhân vật chính là Han So Ra, cô gái xinh đẹp, nổi tiếng trên mạng xã hội và anh chàng làm nghề môi giới bất động sản Koo Jung Tae. Trong khi Han So Ra là một influencer (người có ảnh hưởng) nổi tiếng trên mạng xã hội với ngoại hình xinh đẹp cùng những nội dung về cuộc sống lành mạnh và sành điệu thì Koo Jung Tae chỉ là một nhân viên môi giới bất động sản có sở thích kỳ lạ là rình rập cuộc sống của mọi người.

Một ngày, Han So Ra bất ngờ trở thành khách hàng của Koo Jung Tae. Có được chìa khóa của Han So Ra, Koo Jung Tae theo thói quen đã đột nhập vào nhà của cô nàng để thỏa mãn trí tò mò và chứng kiến cảnh cô nàng chết thảm trên sofa. Từ đó, Koo Jung Tae bị thám tử Oh Young Joo và cộng đồng mạng buộc tội giết người khiến anh phải tìm kiếm tên tội phạm thực sự và khám phá ra nhiều bí mật động trời phía sau cái chết của Han So Ra.

Ba nhân vật chính trong bộ phim Koo Jung Tae, Han So Ra và thám tử Oh Young Joo đều được xây dựng với màu sắc riêng, có tính cách độc đáo và thú vị. Trong khi Koo Jung Tae luôn khẳng định “tôi không làm gì xấu cả” dù có nhiều hành động trái phép, còn Han So Ra tuy lộng lẫy, thành công ở vẻ bề ngoài nhưng ẩn chứa sự giả mạo từ bên trong, và cuối cùng, thám tử Oh Young Joo như một người dẫn đường cho khán giả, đóng vai trò lật mở từng mảnh ghép trong bộ phim.

Phim khai thác trọn vẹn thế mạnh từ thể loại phim tâm lý giật gân với những cú “twist” liên hồi khiến người xem trở tay không kịp. Thủ phạm thực sự chỉ lộ diện trong hồi kết, nên các tình tiết trong bộ phim sẽ khiến người xem phải suy luận, đặt mình vào vị trí của từng nhân vật để tìm hiểu động cơ phía sau tội ác. Các sự kiện xảy ra liên tiếp, dồn dập khiến người xem không thể rời mắt khỏi màn hình.

Tỉnh táo giữa thời đại thật - giả lẫn lộn

Stalker có bối cảnh chính ở cả không gian ảo (mạng xã hội) đến cuộc sống thực cùng hình tượng Han So Ra, một người nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ. Sau đó, bộ phim biến chính trang mạng xã hội của Han So Ra thành nơi Koo Jung Tae, kẻ bị buộc tội giết người phải “đào bới” từng manh mối để tìm ra thủ phạm. Qua đó đặt ra câu hỏi lớn cho khán giả rằng trên mạng xã hội, bạn sẽ thấy ai cũng có cuộc sống đẹp như mơ, nhất là những influencer nổi tiếng. Tuy nhiên hình ảnh hào nhoáng bạn thấy có bao nhiêu phần trăm sự thật hay đều do bàn tay dàn dựng?

Tiếp đó, thông qua các nhân vật trong phim, Stalker cũng đã mang đến góc nhìn chân thực về xã hội hiện đại, đó là bất kì ai hay sự việc nào cũng có mặt trái. Để không bị dẫn dắt bởi luồng ý kiến mạnh mẽ trên mạng xã hội hay bị đánh lừa qua ngoại hình, nghề nghiệp, những điều kẻ xấu cố tình thể hiện…, mỗi người trong chúng ta đều cần có sự tỉnh táo, lý trí và giữ bình tĩnh giữa thời đại thật - giả lẫn lộn.

“Stalker: Tội ác hoàn hảo” khởi chiếu trên tất cả các hệ thống rạp Việt từ ngày 31/5/2024.

THẢO NGUYÊN (Tổng hợp)