Độc đáo lễ giỗ bà Phi Yến ở Côn Đảo

Lễ hội truyền thống Lễ giỗ bà Phi Yến tại Côn Đảo bắt nguồn từ truyền thuyết về bà Phi Yến, có tên riêng là Lê Thị Răm, là vợ của vua. Tương truyền, người phụ nữ trung trinh tiết liệt, dám ngăn cản vua không nên rước ngoại bang về giải quyết vấn đề nội bộ trong nước. Miếu bà Phi Yến còn gọi là An Sơn Miếu, nằm cách trung tâm huyện Côn Đảo khoảng 2km về phía Tây Nam, thuộc KDC số 3. Ngôi miếu do dân làng An Hải xưa lập nên để thờ cúng người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, giàu lòng thủy chung và tình yêu nước, đã dám vượt qua những ràng buộc của lễ giáo để ngăn chồng bán nước cầu vinh. Vào ngày 18/10 âm lịch hàng năm, tại An Sơn miếu, nhân dân làng An Hải xưa và nay là nhân dân Côn Đảo lại long trọng tổ chức lễ giỗ bà Phi Yến. Người dân huyện Côn Đảo xem bà Phi Yến như một vị nữ thần phù trợ cho mọi mặt đời sống.