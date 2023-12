Bùng nổ với rap ở Long Hải - Phước Tỉnh

Vài năm gần đây, từ sức lan tỏa của chương trình RAP VIỆT, phong trào hát rap, chơi rap bắt đầu phát triển mạnh ở khu vực Long Hải - Phước Tỉnh (huyện Long Điền).

Một đêm trình diễn của các nhóm rap Long Hải - Phước Tỉnh.

...Từ không chuyên

Vào tối cuối tuần, khi khách đến quán cà phê Thương (TT.Long Hải) thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một nhóm khách “rất lạ”. Họ không uống cà phê chuyện trò bình thường mà mang theo loa mini, có lúc là thùng nhạc gõ tay. Đó là 1 nhóm chơi rap đang “sinh hoạt định kỳ” và quán Thương là nơi các nhóm rap ở khu vực này hay chọn để tụ họp, “vì có anh chủ quán dễ thương và cũng mê rap giống họ”, theo lời một rapper.

Nguyễn Thành Đạt (SN 2004, rap name Đạt Hip, trưởng nhóm SURFIN ON SOUND), sinh viên năm 2 Trường ĐH Bà Rịa - Vũng Tàu chia sẻ: “Tôi đến với rap với lý do rất đơn giản, thích hát nhưng hát không hay, mà rap chủ yếu là đọc cộng thêm phong cách, cá tính riêng của từng người, tôi thấy khá hợp với mình nên chọn thôi!”. Còn Nguyễn Hoàng Huy (SN 2000, rap name Yung Hazy, producer của nhóm EDEN HOOD) lại chọn đến với rap khi đang… thất tình. Khi ấy, bạn tình cờ nghe được một bài rap đúng tâm trạng, thế là “tức cảnh sinh tình”, Huy lấy giấy bút ra và viết rap. “Tôi thích rap từ thời cấp 3 cơ. Đến khi lên Sài Gòn học đại học, có điều kiện mình theo học thêm lớp chuyên về làm nhạc để tự làm các con beat chơi rap… Vì chẳng gặp được ai làm beat đúng ý mình”, Huy cười kể nguyên nhân bạn chọn là producer cho nhóm.

Các bạn trẻ với tuổi đời từ 17-25, mỗi bạn một hoàn cảnh, nghề nghiệp khác nhau, có người đang đi học, có người đã ra trường, có người làm công nhân, bạn khác làm nghề tự do. Nhưng tất cả có chung niềm đam mê rap, tập hợp lại với nhau, sáng đi làm, đi học, tối về chơi rap. Họ thành lập nên các nhóm rap bán chuyên và không chuyên, thỉnh thoảng đi diễn, chạy show, tạo nên một làn gió mới cho phong trào âm nhạc địa phương.

Theo các rapper, hiện khu vực Long Hải - Phước Tỉnh có khoảng 5-6 nhóm rap, mỗi nhóm từ 5-10 người cùng một số cá nhân chơi lẻ, tạo nên một cộng đồng rap khoảng 50 người. “Trước khoảng năm 2016, 2017 cũng đã có người chơi rap nhưng không xôm tụ như vài năm gần đây, do sức ảnh hưởng của chương trình truyền hình RAP VIỆT đã khuấy động phong trào lên”, Nguyễn Thành Đạt nói.

... Đến chuyên nghiệp

Tuy phần lớn các bạn đến với rap như là một sở thích, theo phong trào, nhưng vẫn có nhiều bạn trẻ xem đây là một nghề chính thức và theo đuổi con đường trở thành rapper chuyên nghiệp. Và nhóm EDEN HOOD là một trường hợp như thế.

Nhóm EDEN HOOD có 5 thành viên, gồm 3 producer và 2 ca sĩ. Trưởng nhóm Phạm Hoàng Trọng (SN 2003, rap name Bull T) chơi rap từ năm 15 tuổi khi vừa học xong lớp 9. Trọng yêu thích rap và xem đây là nghề nghiệp nên từ lúc vào nghề đến nay luôn tìm mọi cách bồi dưỡng, nâng cao trình độ chơi rap của mình. Trọng tham gia các cuộc thi Rap trong khu vực từ nhỏ đến lớn và đạt được một số thành tích nhất định như: giải Nhất “Cũ Show” tổ chức ở TP.Vũng Tàu năm 2017, top 4 cuộc thi “Mày nghĩ mày biết Rap” năm 2019-2020, giải Nhì cuộc thi Chill Out 1 năm 2020… Trọng cũng đang “mài kiếm” chuẩn bị tham gia sân chơi lớn RAP VIỆT mùa 4 sắp tới. Trọng còn đi học thêm nghề làm DJ để thể hiện các bài hát rap của mình tốt và chuyên nghiệp hơn, đúng ý mình và lột tả được thần thái của bài hát. “Bởi không ai hát và đánh nhạc bài hát của mình hay bằng chính mình”, Trọng nói.

Hiện Trọng đã là một trong những rapper kiêm DJ có tiếng trong tỉnh, có thể sống được với nghề. Mỗi show diễn Trọng đứng làm DJ có thể kiếm được từ 2-5 triệu đồng. Mỗi tháng Trọng tham gia khoảng 15-20 show diễn rap. Bên cạnh đó, Trọng còn dẫn dắt nhóm tham gia khoảng 7-8 show diễn/tháng tại các nhà hàng, khách sạn, resort, quán bar lớn trong và ngoài tỉnh.

Các thành viên trong nhóm, mặc dù ai cũng có một nghề, công việc riêng nhưng vẫn hướng tới con đường chuyên nghiệp. Bạn Ninh Tuấn Phúc (SN 2001, rap name Will P., Phó nhóm, giọng ca chính trong nhóm cùng với Trọng) hiện đang làm việc ở cảng Phú Mỹ ở vị trí lái xe nâng và cẩu hàng hóa. Mặc dù làm việc rất cực, 12 tiếng/ngày, 19h mới về đến nhà nhưng bạn vẫn tranh thủ chạy ra tập hợp với anh em luyện hát rap. “Đi làm để lấy ngắn nuôi dài, có tiền mới theo đuổi ước mơ được”, Phúc chia sẻ thẳng thắn và bạn cho biết kế hoạch sắp tới sẽ đi học một lớp về thanh nhạc và Media để phát triển và gầy dựng thương hiệu cho nhóm.

Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Huy, sau khi tốt nghiệp ĐH Công nghiệp, không ở lại TP.HCM mà trở về quê theo “tiếng gọi của trái tim”. Bạn bỏ tiền đầu tư hẳn một phòng thu âm tại nhà cho cộng đồng rap địa phương với quyết tâm đưa nhóm và phong trào rap ở địa phương phát triển hơn nữa.

Phong trào rap không chỉ phát triển trong giới chuyên môn mà còn lan tỏa ra các thành phần xã hội khác thích rap trong tỉnh. Anh Nguyễn Văn Thái, chủ quán cà phê Thương (TT.Long Hải) đã dành hẳn một không gian riêng trong quán, tạo điều kiện thoải mái nhất cho các rapper sinh hoạt định kỳ hàng tuần. Còn anh Nguyễn Trường Giang, chủ chuỗi cửa hàng thời trang thương hiệu FM$, đã tài trợ trang phục biểu diễn cho EDEN HOOD và vài nhóm khác ở Vũng Tàu. Sắp tới anh còn dự định thiết kế trang phục riêng cho nhóm EDEN HOOD. Anh Thái thì ấp ủ dự án tìm một không gian rộng rãi hơn để các rapper không chỉ sinh hoạt mà còn có thể tổ chức các show diễn nhỏ để nâng cao trình độ, thúc đẩy phong trào rap ở địa phương.

Bài, ảnh: NGỌC MINH