Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi khu vực phía Nam diễn ra từ 13 đến 14/9

Sáng 6/9, ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác của Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam về việc tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT khu vực phía Nam năm 2023.

Theo kế hoạch, Trung ương Hội NCT Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT khu vực phía Nam tại Trung tâm Văn hoá tỉnh. Tham dự liên hoan có 14 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố trong khu vực, với gần 200 diễn viên. Lễ khai mạc diễn ra vào tối 13/9 và bế mạc vào tối 14/9.

Đây là sự kiện văn hoá quan trọng của Hội NCT Việt Nam, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, động viên, khích lệ cán bộ, hội viên tích cực tham gia phong trào văn hoá, văn nghệ, nâng cao đời sống tinh thần NCT.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Minh Thông yêu cầu các cơ quan báo chí của tỉnh tăng cường tuyên truyền thông tin về Liên hoan tiếng hát NCT khu vực phía Nam được tổ chức tại Bà Rịa-Vũng Tàu. Đài PT-TH tỉnh phối hợp với Trung ương Hội NCT Việt Nam xây dựng và hoàn chỉnh kịch bản lễ tổng kết, bế mạc. Công an tỉnh phân công lực lượng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại điểm tổ chức.

Đồng thời, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tổ chức Liên hoan tiếng hát NCT cấp khu vực phải bảo đảm trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tạo được sự lan toả sâu rộng trong phong trào văn hoá, văn nghệ của NCT tại các địa phương.

TUỆ LÂM