Bà Rịa - Vũng Tàu tham dự Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền toàn quốc

Sáng 26/7, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức diễn báo cáo Chương trình tham gia Hội diễn đàn, hát dân ca 3 miền tại Nghệ An năm 2023.

Hợp xướng “Âm vang Châu Ro” (sáng tác: Hoàng Lương, biên đạo: NSƯT Minh Hưng)

Với chủ đề “Bà Rịa – Vũng Tàu - Ngọt ngào khúc dân ca”, các nghệ sĩ Bà Rịa – Vũng Tàu trình diễn 5 tiết mục: Hợp xướng “Âm vang Châu Ro” được phát triển từ dân ca Châu Ro (sáng tác: Hoàng Lương, biên đạo: NSƯT Minh Hưng); đơn ca nam “Châu Ro ơn người” được phát triển từ dân ca Châu Ro (sáng tác: Đào Phước, biểu diễn: Đoàn Văn Hạ); ca múa “Mười thương làng xóm quê mình” (dân ca Nam bộ, lời: Lê Giang; biên đạo: NSƯT Lan Anh, biểu diễn: Bảo Ngọc và nhóm múa minh họa); độc tấu đàn nhị "Kể chuyện ngày mùa" (sáng tác: Thao Giang; biểu diễn: Hoàng Sỹ Thanh); ca múa “Bà Rịa – Vũng Tàu tương lai ngời sáng (đặt lời mới: Vĩnh Trí, biên đạo: NSƯT Minh Hưng, biểu diễn: Toàn đội).

Đơn ca nam “Châu Ro ơn người” (sáng tác: Đào Phước, biểu diễn: Đoàn Văn Hạ).

Sau chương trình biểu diễn báo cáo, Hội đồng Nghệ thuật đánh giá các tiết mục biểu diễn có nhiều sáng tạo, đổi mới; kết hợp được giữa hình thức dân ca và hiện đại.

ca múa “Mười thương làng xóm quê mình” (dân ca Nam bộ, lời: Lê Giang; biên đạo: NSƯT Lan Anh) do nghệ sĩ Bảo Ngọc và nhóm múa minh họa trình bày.

Được biết, dự kiến Hội diễn Đàn, Hát dân ca 3 miền do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở VH-TT tỉnh Nghệ An tổ chức diễn ra từ 1-5/8/2023. Chương trình Khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 1/8 tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

Tiết mục ca múa “Bà Rịa – Vũng Tàu tương lai ngời sáng (đặt lời mới: Vĩnh Trí, biên đạo: NSƯT Minh Hưng).

Hội diễn gồm các thể loại: Dân ca truyền thống, dân ca phát triển với các hình thức thi: Đàn (lựa chọn các hình thức độc tấu, song tấu, tam tấu, hòa tấu với các loại nhạc cụ dân tộc); Hát (lựa chọn các hình thức đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca. Các tiết mục hát được sử dụng bản beat, múa minh họa cho các tiết mục). 29 đoàn tham gia sẽ đến từ các đơn vị nghệ thuật quần chúng thuộc Trung tâm Văn hóa; Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Triển lãm của các tỉnh, thành.

