Bà Rịa - Vũng Tàu tham gia Liên hoan Âm nhạc toàn quốc năm 2023

Nhạc sĩ Hoàng Lương, Phó Chủ tịch Hội VH-NT tỉnh cho biết, từ ngày 2-4/6, Hội VH-NT tỉnh tham gia Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 diễn ra tại TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Liên hoan do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp tỉnh An Giang tổ chức với sự tham gia của 23 tỉnh, thành phố gồm: TP.Hồ Chí Minh, An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hải Phòng, Thái Nguyên và Ninh Bình.

HOÀNG BÁCH