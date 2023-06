Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 2 giải B tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc

Sau 2 ngày diễn ra, tối 4/6, tại An Giang, Liên hoan Âm nhạc toàn quốc đợt I - năm 2023 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam phối hợp với tỉnh An Giang tổ chức đã bế mạc.

Tốp ca biểu diễn tác phẩm Tác phẩm “Vươn khơi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Đại, đạt giải B tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc. Ảnh: baoangiang.

Kết thúc Liên hoan, Hội Nhạc sĩ Việt Nam đã trao 10 giải A và 19 giải B cho các tác phẩm. Hai tác phẩm của Ban Âm nhạc Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đạt giải B gồm: Hát qua bộ đàm (nhạc sĩ Nguyễn Hồng Sơn) và Vươn khơi (nhạc sĩ Nguyễn Văn Đại).

Liên hoan thu hút gần 200 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ các tỉnh, thành phố: An Giang, Bạc Liêu, Bến Tre, Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tiền Giang, Trà Vinh, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Thái Nguyên và Ninh Bình.

Đây là dịp để các nhạc sĩ, nghệ sĩ trong cả nước gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp, giao lưu tác phẩm âm nhạc mới sáng tác, giới thiệu bản sắc văn hóa vùng miền. Liên hoan góp phần thúc đẩy hoạt động sáng tác và biểu diễn âm nhạc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng trong thời kỳ mới.

HOÀNG BÁCH