Ấm áp ca khúc về Bác

Tài năng, trí tuệ và nhân cách của Chủ tịch Hồ Chi Minh luôn là niềm cảm hứng sáng tác bất tận cho nhiều văn nghệ sĩ.

Ca sĩ Công Tuấn và các nghệ sĩ Nhà hát tỉnh trình diễn ca khúc “Nắng ấm trong tim” tại lễ trao giải cuộc thi.

Các ca khúc chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt giải cao trong lễ trao giải đợt 1 Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn 2022-2025 diễn ra ngày 19/5 được Hội đồng nghệ thuật đánh giá mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính giáo dục cao.

Trong đó, tác phẩm “Nắng ấm trong tim” của nhạc sĩ Hồ Vĩnh Trí, Hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam, đang công tác tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh đạt giải A đợt 1 của cuộc thi. Trước đó, năm 2020, nhạc sĩ này cũng có tác phẩm “Nguyện theo lời Người” đạt giải A tại Cuộc thi viết về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của tỉnh.

Nhạc sĩ Hồ Vĩnh Trí cho hay, viết về Bác Hồ, đối với bất kỳ nhạc sĩ nào cũng là đề tài khó, bởi vì đã có quá nhiều những bài hát hay, ca từ đẹp ca ngợi Người của các nhạc sĩ thế hệ trước. Do vậy, anh luôn phải tìm những cách nói riêng để tiếp cận với người nghe, nhất là với thanh niên, sinh viên. Ca khúc không nhất thiết quá chú trọng về tính chính trị mà phải có ngôn ngữ phù hợp với tuổi trẻ, âm nhạc phải mới mẻ, hiện đại.

Chia sẻ về sự ra đời của ca khúc “Nắng ấm trong tim”, nhạc sĩ Vĩnh Trí cho biết, tình cờ anh đọc được bài thơ “Đôi mắt người Lãnh tụ” của tác giả Vũ Tuấn (tỉnh Phú Thọ) và đã trào dâng tình cảm “đặc biệt”. Đó là sự day dứt, chia sẻ của Bác trước sự khốn cùng của người dân của một đất nước không tự do, là sự trăn trở, khát khao tột cùng của Người để làm sao giải phóng quê hương, đất nước đem lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, tháo ánh xiềng gông, thoát kiếp lầm than cho nhân dân… Để từ đó có hành trình của Người bôn ba khắp năm châu bốn bể để tìm con đường cứu nước. Và sự hy sinh đã được đền đáp, Người đã thành công khi gặp được Luận cương của Lênin và đã giành lại độc lập tự do và vinh quang cho Việt Nam hôm nay.

“Với ý từ lời thơ đó, những giai điệu đầu tiên đã hình thành và tiếp nối dâng trào theo cảm xúc dạt dào của lời thơ và ý nhạc. Càng viết cảm xúc trong tôi càng dạt dào. Thậm chí, đã có những lúc tôi cũng thổn thức và “rưng rưng” lệ cùng xúc cảm từng ca từ! Tôi rất tâm đắc và hài lòng với đứa con tinh thần của mình khi thể hiện được gần như đầy đủ ý mình muốn về ca khúc dành tặng Bác”, nhạc sĩ Vĩnh Trí chia sẻ.

Với ca khúc “Lời Bác soi đường đất nước”, tác giả Phan Hồng Duy Long (Đảng bộ huyện Xuyên Mộc) đã đạt giải B cuộc thi. Ca khúc là tình cảm, niềm mong muốn truyền tải hình ảnh, gương sáng chói ngời và lòng biết ơn đối với Bác Hồ kính yêu cho thế hệ trẻ luôn học tập, phấn đấu và noi theo.

Là gương mặt nhạc sĩ trẻ đạt giải C của cuộc thi, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đại (Nhà hát tỉnh) tâm sự, điều thôi thúc anh khi viết ca khúc “Ngàn hoa dâng Bác” là xuất phát từ sự kính trọng, lòng biết ơn và sự khâm phục dành cho Bác Hồ kính yêu.

“Tôi rất vinh dự và tự hào khi được viết tiếp những trang sử hào hùng của các lớp nhạc sĩ đi trước nhưng với một góc nhìn và cảm nhận của thế hệ trẻ bây giờ”, nhạc sĩ Nguyễn Văn Đại bày tỏ.

Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đợt 1, giai đoạn 2022-2025 đã lựa chọn được những sáng tác thành những ca khúc có ý nghĩa đặc biệt; văn học nghệ thuật đặc sắc; báo chí giá trị. Phản ánh chân thực cuộc sống trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Những ca khúc này được giới thiệu, quảng bá rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. (Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Bài, ảnh: HOÀNG BÁCH