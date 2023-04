Biểu diễn nghệ thuật Châu ro ở trung tâm thương mại GO!

Tối 8/4, Trung tâm thương mại (TTTM) GO!, TP.Bà Rịa đã khởi động hoạt động biểu diễn nghệ thuật dân tộc Châu ro phục vụ khách đến mua sắm, giải trí.

Chị Đào Thị Kim Phương, đội nghệ nhân Châu ro huyện Châu Đức trình diễn đàn Goong Cla.

Từ 19 giờ, đội nghệ nhân Châu ro đến từ 2 tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu đã khuấy động khu ẩm thực (tầng 3) TTTM GO! với những điệu cồng, tiếng chiêng, đàn Goong Cla qua các tiết mục hát múa “Cầu mưa”, liên khúc “Con gà khôn ngoan - Sò nhanh - Tao râm”, “Nổi trống lên”.

Các nghệ nhân biểu diễn liên khúc “Con gà khôn ngoan - Sò nhanh - Tao râm”.

Lần đầu tiên xem nghệ thuật đặc trưng của đồng bào Châu ro, nhiều người không khỏi thích thú, tề tựu về khu vực biểu diễn khá đông. Ông Mai Anh Tỉnh, kinh doanh dịch vụ patin tại TTTM GO! nhận xét, việc đưa văn hóa dân tộc vào phục vụ người xem tại TTTM rất độc đáo, vừa tạo món ăn tinh thần, giúp nhiều người biết thêm về đời sống văn hóa đặc trưng của người Châu ro sinh sống trên địa bàn tỉnh, đồng thời tạo cơ hội cho người Châu ro quảng bá, lan truyền nét đẹp văn hóa dân tộc mình.

Khá đông khách đến xem các nghệ nhân Châu ro biểu diễn.

Ông Nguyễn Đình Luân, Quản lý TTTM GO! cho biết, việc tổ chức không gian văn hóa Châu ro tại TTTM GO! là nỗ lực gắn kết mua sắm với văn hóa-du lịch, làm phong phú thêm hoạt động cho TTTM GO!. Dự kiến lịch biểu diễn nghệ thuật dân tộc Châu ro sẽ ấn định vào 2 tối cuối tuần - thứ Bảy và Chủ nhật. “Chúng tôi kỳ vọng thông qua sân chơi này sẽ quảng bá cho nhiều người dân, du khách biết đến không gian văn hóa Châu ro tại GO! và mong muốn tiến tới tổ chức biểu diễn hàng ngày hoặc khi có khách đoàn du lịch đến tham quan mua sắm”, ông Nguyễn Đình Luân nói.

Tin, ảnh: ĐĂNG KHOA-ĐẠI HẢI