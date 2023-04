Ấn tượng với Tuổi trẻ Lâm Đồng qua Dalat Best Dance Crew 2023

Mỗi phần thi tại Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup Bảng Phong Trào mang một sắc màu khác biệt, nhưng đều tạo ấn tượng đẹp về nhiệt huyết và tuổi trẻ tỉnh Lâm Đồng đến với hàng ngàn người dân, du khách.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội vũ đạo và âm nhạc “Dalat Best Dance Crew 2023 – Hoa Sen Home International Cup” do Tập đoàn Hoa Sen tổ chức tri ân khách hàng, đối tác, tối 29/4, cuộc thi Dalat Best Dance Crew – Hoa Sen Home International Cup Bảng Phong Trào diễn ra tại Quảng trường Lâm viên, TP. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Sự kiện do Tỉnh đoàn Lâm Đồng phối hợp với Công ty TNHH Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và hòa nhạc quốc tế Hoa Sen, Công ty Truyền thông Bee tổ chức.

Với chủ đề “Nhiệt huyết tuổi trẻ”, Vòng chung kết Bảng Phong trào Cuộc thi là màn tranh tài của 15 nhóm thi đến từ các huyện, thành Đoàn và Đoàn các trường đại học, cao đẳng trên toàn tỉnh được chọn từ 33 nhóm thi tại Vòng bán kết.

Với sự theo dõi của dàn giám khảo gồm biên đạo Viết Thành, Việt Max, nghệ sĩ Quyền Linh và Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng Trần Diệp Mỹ Dung, các nhóm nhảy đã mang đến những màn trình diễn sôi động, đầy năng lượng, sáng tạo và nghệ thuật.

Các nhóm nhảy phong trào của Lâm Đồng đều có màn trình diễn nhiệt huyết và đầy đam mê.

Các giám khảo đều bày tỏ cảm xúc ấn tượng với các nhóm nhảy và nhận định, các bạn đã tiến bộ rất nhiều so với giải năm trước. MC, diễn viên Quyền Linh cho rằng, 15 nhóm đều xứng đáng giành chiến thắng. Còn biên đạo Viết Thành, người đã cùng đồng hành với cuộc thi trong hơn 1 tháng qua thực sự xúc độn và cho biết, làm việc với các bạn trẻ đã giúp anh yêu Đà Lạt, yêu Lâm Đồng hơn và tới đây, anh hạnh phúc khi sẽ cùng gia đình tới sinh sống ở đây.

Sau những màn trình diễn cống hiến, thể hiện được đam mê, sức trẻ, nhóm AYS đến từ Trường THPT Chuyên Thăng Long đã xuất sắc giành giải nhất Vòng chung kết Bảng Phong trào Cuộc thi Dalat Best Dance Crew 2023 - Hoa Sen Home International Cup, với giải thưởng trị giá 50 triệu đồng.

Giải Nhì thuộc về nhóm thi HBL DC đến từ Trường THPT Chuyên Bảo Lộc. Giải Ba của chương trình thuộc về nhóm thi HA-LO Team đến từ Trường Đại học Đà Lạt.

Không chỉ tạo ra sân chơi để tuổi trẻ tỉnh Lâm Đồng hết mình với đam mê nghệ thuật nhảy hiện đại, Dalat Best Dance Crew 2023 - Hoa Sen Home International Cup còn là điểm nhấn trong các hoạt động vui chơi, giải trí cho người dân và du khách trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5.

Vòng Chung kết Cuộc thi được tổ chức trong Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng 2023, tiếp tục giới thiệu mảnh đất và con người Đà Lạt, Lâm Đồng “Hiền hòa - Thanh lịch - Mến khách” đến với bè bạn trong và ngoài nước, là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn và đáng sống… Từ đó, góp phần kích cầu, thu hút du khách đến với Lâm Đồng.

Các tác phẩm đều được dàn dựng công phu và mang nhiều màu sắc khác nhau.

Tối 30/4, cũng tại Quảng trường Lâm viên, cuộc thi sẽ tiếp tục diễn ra Vòng chung kết Bảng Quốc tế, với màn tranh tài của các nhóm nhảy đến từ các nước Việt Nam, Lào, Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Tiếp đến, đêm 1/5 sẽ diễn ra Tiệc tri ân của Tập đoàn Hoa Sen.

Điểm nhấn quan trọng của chuỗi sự kiện là Đại nhạc hội Hoa Sen SoundFest 2023, một concert quốc tế hiếm có diễn ra tối 2/4.

Màn trình diễn giúp nhóm AYS giành giải Nhất cuộc thi.

Theo đó, sự kiện sẽ có sự góp mặt của Bucharest Symphony đến từ Romania, một trong những dàn nhạc giao hưởng tốt nhất châu Âu, thường xuyên xuất hiện trong những sự kiện đẳng cấp thế giới. Hòa giọng cùng dàn nhạc là diva Mỹ Linh, divo Tùng Dương và ca sĩ Sara Lưu.

Trong một không gian đậm chất nghệ thuật, bộ ba ca sĩ với giọng hát nội lực cùng Bucharest Symphony sẽ đưa khán giả trở về quá khứ qua những ca khúc bất hủ như "Hello Vietnam", "If we hold on together", "Time to say goodbye", "Sen hồng hư không", "Sống như những đóa hoa".

Ngoài các ca sĩ, Cellist Đinh Hoài Xuân cũng sẽ tái hợp dàn nhạc châu Âu trong các tiết mục: Adagio In G Minor, Bella Giao, Pirates of the Caribbean.

Không chỉ sâu lắng với phần trình diễn kết hợp âm nhạc hiện đại - cổ điển, sân khấu của Hoa Sen SoundFest 2023 còn được khuấy động bởi những ca khúc trẻ trung, sôi động được thể hiện bởi ca sĩ Trúc Nhân, Hà Nhi, nhóm nhạc Da LAB, Chillies.

PHÚ XUÂN (Từ TP.Đà Lạt)