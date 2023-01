Nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ hấp dẫn phục vụ Tết

Một trong những hoạt động văn nghệ chào Xuân 2023 đáng để người dân, du khách chờ đợi là chương trình nghệ thuật “Bà Rịa - Vũng Tàu dấu ấn 2022”. Chương trình do UBND tỉnh tổ chức vào tối 21/1 (30 Tết Quý Mão) tại Quảng trường Công viên Bà Rịa (TP.Bà Rịa).

Theo đó, bắt đầu từ 20 giờ đến 20 giờ 30 phút đêm 30 Tết, khán giả sẽ được thưởng thức chương trình nhạc EDM với những giai điệu sôi động do các ca sĩ, nghệ sĩ: Châu Ngọc Tiên, Sha Băng, DJ Mỹ Linh và vũ đoàn Ngọc Châu biểu diễn.

Nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng sẽ biểu diễn phục vụ khán giả trong chương trình nghệ thuật “Bà Rịa - Vũng Tàu dấu ấn 2022”.

Tiếp đó, từ 20 giờ 30 đến 22 giờ 30 phút là chương trình nghệ thuật “Bà Rịa - Vũng Tàu dấu ấn 2022”. Với sự xuất hiện của các ca sĩ: Ngô Kiến Huy, Hiền Thục, Hoàng Việt, Tuấn Kiệt, Hồ Nhật Huy, Trúc Lai, Khánh An, nhóm Sắc Việt, nhóm FM, các nghệ sĩ của Nhà hát Bà Rịa-Vũng Tàu… biểu diễn những tiết mục ca múa sôi động, hoành tráng, chắc chắn sẽ khiến khán giả hài lòng, hân hoan, vui vẻ đón chào năm mới.

Liên tục chương trình, từ 22 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút là chương trình ca múa nhạc “Xuân hoan ca - Chào Xuân Quý 2023” với những giai điệu chào Xuân sôi động do ca sĩ Kyo York, Giang Hồng Ngọc cùng các vũ đoàn SeaWind, Đại Dương biểu diễn.

Sau cùng, phần được người dân và du khách háo hức chờ đón nhất là màn đếm ngược tiễn năm cũ và trình diễn pháo hoa nghệ thuật chào năm mới 2023, kéo dài đến 0 giờ 15 phút rạng sáng mùng 1 Tết Quý Mão.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh BRT và trên nền tảng số của Đài Phát thanh - Truyền hình Bà Rịa - Vũng Tàu.

* TX. Phú Mỹ đang gấp rút hoàn thiện những công đoạn cuối cùng để chuẩn bị cho sáng ngày 19/1 (28 Tết) khai mạc đường hoa phục vụ khách tham quan, chụp hình. Đây là năm đầu tiên TX. Phú Mỹ tổ chức đường hoa vào dịp Tết Nguyên đán.

Mô hình đại cảnh vườn hoa treo sẽ là điểm nhấn của đường hoa Trần Hưng Đạo, TX. Phú Mỹ

Theo đó, chủ đề của đường hoa năm nay là “Phú Mỹ chào xuân” thể hiện tinh thần lạc quan, sự đồng lòng của người dân và chính quyền hướng tới 1 năm mới vui vẻ hơn, bình an hơn, thích nghi với tình hình bình thường mới để phục hồi và phát triển kinh tế. Đường hoa được tổ chức trên đường Trần Hưng Đạo (phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) với chiều dài 280m

Đường hoa gồm 11 mô hình độc đáo, thể hiện nét đặc trưng của mùa xuân, của đô thị cảng biển gồm: Phú Mỹ chào xuân; đoàn thuyền xuân; đại cảnh vườn hoa treo; vòng hoa xoay; Phú Mỹ đô thị cảng biển; cung đường xuân; check in tài lộc - check in facebook; mô hình én xuân - quầy thư pháp; check in Phú Mỹ 2023;check in trái tim và mô hình cổng khúc nhạc xuân. Các mô hình, tiểu cảnh được thực hiện công phu với hàng ngàn loại hoa đẹp, rực rỡ như hoa cúc, hoa mào gà, hướng dương, mai, đào, hoa lan, hoa hồng…

Trong đó đáng chú ý là sự kết hợp của tổ hợp 3 cụm mô hình: chào xuân, đoàn thuyền xuân và đại cảnh vườn hoa treo tạo thành một tổng thể rực rỡ về màu sắc với bố cục thấp, trung, cao hài hòa. Điểm nhấn đường hoa là đại cảnh vườn hoa treo lấy ý tưởng từ những đóa hoa vươn mình tỏa hương mạnh mẽ.

Đường hoa Trần Hưng Đảo sẽ mở cửa phục vụ khách tham quan, chụp hình miễn phí từ 28 tháng Chạp đến hết Tết Nguyên đán.

