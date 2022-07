Lan tỏa giá trị tốt đẹp gia đình văn hóa

Phong trào xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH) trên địa bàn TP. Bà Rịa thời gian qua được triển khai với nhiều cách làm đa dạng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Nhờ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều GĐVH tiêu biểu; giữ gìn và phát huy giá trị tốt đẹp,tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Gia đình anh Nguyễn Hồng Nhân, phường Phước Hưng, TP. Bà Rịa nhiều năm liền được công nhận GĐVH.

Nhiều gia đình trở thành tấm gương sáng

Từ phong trào, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng rất tích cực. Nhiều gia đình trở thành tấm gương sáng, đi đầu trong mọi phong trào thi đua yêu nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương.

Đến thăm gia đình anh Nguyễn Hồng Nhân, phường Phước Hưng, chúng tôi cảm nhận được không khí ấm cúng, hạnh phúc hiện rõ trên khuôn mặt từng thành viên. Anh Nhân là GV dạy môn Mỹ thuật tại Trường THCS Phước Nguyên, còn vợ - chị Nguyễn Thị Minh Tuyền, GV dạy môn Vật lý tại Trường THCS Lê Quang Cường (TP. Bà Rịa).

Ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ ở trường, chị Tuyền khéo léo vun vén, giữ lửa mái ấm gia đình, cùng chồng xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc. Gia đình anh chị nhiều năm liên tiếp được công nhận đạt danh hiệu GĐVH.

“Phụ nữ là người giữ lửa, xây tổ ấm, vun vén cho gia đình. Người phụ nữ được xem là thành đạt khi họ không chỉ thành công trong công việc mà còn có một gia đình hòa thuận, ấm no hạnh phúc”, chị Tuyền chia sẻ và cho biết thêm, chị may mắn có được sự chia sẻ của anh Nhân trong công việc gia đình. Anh chị luôn kề vai sát cánh, cùng nhau chia sẻ công việc gia đình, nuôi dạy con cái.

Không riêng gia đình anh Nhân, phong trào xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn TP. Bà Rịa nhiều năm qua đã trở thành mục tiêu phấn đấu của mỗi gia đình. Điển hình như gia đình chị Hoàng Thị Mỹ Dung (phường Long Hương) từ lâu có truyền thống yêu thương, đoàn kết, gương mẫu và luôn nhiệt tình với việc chung của cộng đồng. Gia đình chị cũng là hộ sản xuất giỏi.

Từ năm 2004 đến nay, gia đình chị chuyên may về túi xách, ba lô xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Với xưởng may khá quy mô trong khuôn viên rộng 700m2, gia đình chị đã tạo công ăn việc làm cho 30 người thợ với thu nhập ổn định từ 10-12 triệu đồng/tháng. Đợt dịch COVID-19 vừa qua, vợ chồng chị cũng tự tay may hơn 1.000 khẩu trang, ủng hộ hơn 100kg gạo đến các hộ dân bị ảnh hưởng.

Anh Nguyễn Văn Dũng, chồng chị Dung bày tỏ: “Xác định hạnh phúc gia đình là tài sản lớn nhất, vợ chồng tôi luôn hòa thuận, ấm êm và cố gắng là tấm gương về lối sống, đạo đức, siêng năng lao động để các con tự giác học theo".

Vun đắp giá trị văn hóa gia đình

Gia đình nhà anh Nhân và chị Dung là 2 trong 20 GĐVH tiêu biểu được lựa chọn để tham gia Ngày hội gia đình tỉnh BR-VT năm 2022 do Sở VH-TT tổ chức. Chính lối sống gương mẫu, trân trọng giá trị tốt đẹp của gia đình, trách nhiệm với cộng đồng, các GĐVH tiêu biểu này đã và đang góp phần nêu gương, lan tỏa phong trào, vun đắp giá trị văn hóa gia đình, xây dựng ấp, khu phố đoàn kết, gắn bó.

Anh Phan Lý Chinh Luân, Phó Trưởng phòng VH-TT TP. Bà Rịa cho biết, toàn thành phố hàng năm luôn có gần 98% gia đình được công nhận GĐVH. Để triển khai phong trào xây dựng GĐVH có chiều sâu và thiết thực hơn, Phòng VH-TT sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp tổ chức thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, cụ thể như: Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở tổ chức đăng ký, bình xét và công nhận danh hiệu GĐVH theo đúng quy chế; đẩy mạnh tuyên truyền nội dung các tiêu chí GĐVH bằng nhiều hình thức; thường xuyên kiểm tra, giám sát trong phong trào xây dựng GĐVH tại cơ sở; gắn kết xây dựng GĐVH với xây dựng xóm, tổ dân phố văn hóa.

Bài, ảnh: THIÊN KIM