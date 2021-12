Kế thừa và bảo tồn nghệ thuật đờn ca tài tử

“Các nghệ nhân, tài tử từ lớn tuổi đến nhỏ tuổi nhất hội thi này đều ca rất điêu luyện, có hồn, thu hút được sự chú ý và tình cảm của người thưởng thức, tạo nên được sự kế thừa và lưu giữ nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT)”. Đó là lời nhận xét của Hội đồng Ban Giám khảo Hội thi ĐCTT tỉnh BR-VT lần thứ XI năm 2021.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng, Phó Giám đốc Sở VH-TT trao giải A chương trình cho 3 đội ĐCTT: TP. Bà Rịa, huyện Đất Đỏ và TX. Phú Mỹ.

Tại hội thi, không ít lần khán giả ngẩn ngơ với điệu ca rất mùi của các tài tử: Phương Thảo, Cát Phượng, Văn Kiếp, Phú Thiện, Xuân Trang, Vân Hạnh, Hồng Hiệp, Kim Trâm, Văn Vũ hay thí sinh tự do Võ Thị Dự …

Với bản song ca “Con mơ về quê nội” do chính mình sáng tác, tài tử Cát Phương (Đội ĐCTT TX.Phú Mỹ) không chỉ làm say đắm người mộ điệu với giọng ca mùi mẫm, ngọt ngào, da diết mà còn bởi thanh sắc nổi trội. Tài tử Cát Phượng chia sẻ: “Tôi yêu thích ĐCTT từ nhỏ khi được nghe các cô chú hát sinh hoạt ĐCTT nên đã tập và say mê nó. Bên cạnh niềm đam mê ca hát, tôi còn sáng tác những bản lời mới để gìn giữ nghệ thuật ĐCTT”.

Mang đến hội thi tiết mục đặc sắc là bản ca ra bộ “Thông điệp 5K” mang ý nghĩa tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, tài tử Kim Trâm (SN 2004, Đội ĐCTT huyện Đất Đỏ) - thí sinh nhỏ tuổi nhất Hội thi tâm sự: “Được đứng trên sân khấu đem tiếng hát phục vụ người mộ điệu là niềm hạnh phúc của tài tử chúng em”.

Tài tử Cát Phượng - Nhật Khánh song ca bản “Con mơ về quê nội” tại Hội thi ĐCTT tỉnh BR-VT lần thứ XI năm 2021.

Trong suốt hội thi, dù chỉ xem trực tuyến nhưng khán giả vẫn vô cùng háo hức với tiếng đờn trầm bổng cùng tiếng ca ngọt ngào với các giai điệu: khúc Nam xuân, Đảo ngũ cung, Ngũ đối hạ… trong 20 bài bản tổ tài tử quen thuộc. Tiếng đờn ca vang lên mang đến cho người nghe cảm giác thư thái, vui tươi, ấm áp và gần gũi. Các tiết mục đều tạo được hiệu ứng sân khấu, dấu ấn nghệ thuật, giàu ý nghĩa về nội dung để lại ấn tượng trong lòng người xem.

Các đơn vị dự thi đều có sự quan tâm đầu tư từ công tác chỉ đạo, biên tập, dàn dựng, luyện tập, đến chuẩn bị các trang phục, đạo cụ, cảnh trí phục vụ biểu diễn. Trong đó, các tiết mục đều gắn với sát với chủ đề của hội thi: “Bà Rịa - Vũng Tàu hòa nhịp đờn ca”, truyền tải đến người xem nhiều bài ca hay nói về quê hương, đất nước, ca ngợi công ơn của Đảng, Bác Hồ, tinh thần quyết tâm phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng, phát triển BR- VT giàu đẹp, văn minh. Ngoài các tiết mục ca múa, song ca, nghệ nhân đờn và tốp nhạc thể hiện những bài độc tấu, hòa tấu làm nên sự phong phú, đa dạng và truyền cảm.

NSƯT Huỳnh Khải, Trưởng Ban Giám khảo Hội thi đánh giá, 42 tiết mục của 6 đội và 1 nhóm thí sinh dự thi tự do đã có sự đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt là chương trình của các đội: TP Bà Rịa, huyện Đất Đỏ và TX. Phú Mỹ. Đa số thí sinh đều ca rất điêu luyện các liên khúc: Xuân Đảo, Tây Thi vắn… Nhiều thí sinh biết xử lý làn hơi mạnh nhẹ đúng chỗ nên ca mùi, chắc nhịp.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày (25 và 26/11) thu hút 65 nghệ nhân đờn, tài tử ca của 6 đội ĐCTT: TP. Bà Rịa, TX. Phú Mỹ, Long Điền, Côn Đảo, Xuyên Mộc, Đất Đỏ và các thí sinh tự do trên địa bàn tỉnh. Hoạt động của hội thi được phát trực tuyến trên trang Youtube “Yêu đờn ca quý tài tử”. Ban Tổ chức đã trao 3 giải A chương trình cho đội ĐCTT: TP.Bà Rịa, TX.Phú Mỹ và huyện Đất Đỏ, 3 giải B thuộc về các đội: Long Điền, Xuyên Mộc và Côn Đảo. Về giải tiết mục, Ban Tổ chức trao 18 giải A; 20 giải B; 4 giải C; 6 giải phụ: Tiết mục ca ngợi BR-VT hay nhất thuộc về đội ĐCTT TP.Bà Rịa; tiết mục hát về Đảng hay nhất thuộc về đội ĐCTT huyện Đất Đỏ; tiết mục hát về Bác Hồ hay nhất thuộc về đội ĐCTT huyện Côn Đảo; tiết mục hát về phòng, chống dịch COVID-19 hay nhất thuộc về đội ĐCTT huyện Đất Đỏ; 2 giải Tài tử trẻ tuổi nhất; giải Tài tử cao tuổi nhất và 3 giải Cổ động viên cho đơn vị tiêu biểu.

Các tiết mục mục biểu diễn được dàn dựng có ý tưởng hay, mới lạ, thể hiện tính sáng tạo cao, nên vừa đáp ứng được yêu cầu phục vụ tốt cho nội dung, nghệ thuật ĐCTT vừa tạo được sức hấp dẫn riêng cho chương trình, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nghệ thuật cho cả Hội thi.

Thêm vào đó, các tài tử trình diễn song ca, ca ra bộ đều có giọng tốt, hợp dáng và ăn ý trong diễn xuất. Do bối cảnh dịch bệnh nên hội thi được tường thuật trực tiếp và các thí sinh thể hiện sự giao lưu tốt với máy quay như với khán giả. “Tuy nhiên, cần khuyến khích hơn nữa các bài ca mới, về những thành tựu về kinh tế, xã hội, QPAN, tinh thần đoàn kết trong xây dựng đời sống, văn hóa mới, nông thôn mới”, NSƯT Huỳnh Khải cho hay.

Ông Phạm Diêm, Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh chia sẻ, các đơn vị tham gia cóchất lượng đồng đều, nhiều lứa tuổi, hầu hết thí sinh đều có sự đầu tư cho tiết mục dự thi, hưng phấn, nhiệt tình trong biểu diễn. Trải qua XI lần tổ chức hội thi thành công cùng với sự quan tâm đầu tư, hỗ trợ của tỉnh đối với bộ mon ĐCTT đã góp phần bảo tồn, phát huy và phát triển nghệ thuật ĐCTT.

Bài, ảnh: AN NHIÊN