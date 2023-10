Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh, miền Trung mưa lũ phức tạp

Một đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa dông đang tiến về nước ta, khoảng ngày 17-18/10, sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc trong khi mưa lũ miền Trung tiếp tục phức tạp.

Miền Bắc sắp đón không khí lạnh tăng cường.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh tăng cường kèm mưa dông đang tiến về nước ta, khoảng ngày 17-18/10 sẽ tác động đến thời tiết miền Bắc, khiến nền nhiệt cả khu vực giảm. Sáng 16/10, ở vịnh Bắc Bộ sẽ bắt đầu có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng cao từ 1,5-2,5m. Mùa đông năm nay được dự đoán các đợt không khí lạnh có khả năng hoạt động yếu hơn trung bình nhiều năm. Rét đậm, rét hại có thể xuất hiện muộn và số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm. Từ 18/10, miền Bắc chuyển mưa dông, nền nhiệt giảm.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lưu ý các đợt không khí lạnh đầu mùa tuy không làm nền nhiệt giảm sâu nhưng thường gây ra mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, đặc biệt là các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc. Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm từ nửa cuối tháng 10 và tháng 11/2023.

Để chủ động ứng phó với các hình thái thời tiết nêu trên, ông Nguyễn Văn Hưởng khuyến cáo người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo. Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.

Hôm nay và ngày mai, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Bình Định tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 17/10, mưa lớn ở khu vực Quảng Bình, Quảng Trị có xu hướng gia tăng, riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-350mm, có nơi trên 500mm trong hai ngày 16-17/10.

Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét tại Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam ở cấp 3. Khu vực Nam Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định ở cấp 1.

Dự báo ngày và đêm 18/10, khu vực từ Nam Nghệ An đến Quảng Ngãi có mưa lớn 50-100mm, có nơi trên 150mm. Từ ngày 19/8, mưa lớn giảm dần ở các tỉnh miền Trung.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/10, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và các nơi khác ở Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm, có nơi trên 100mm. Thời gian mưa dông tập trung vào chiều và đêm.

Dự báo trong nhiều ngày tới, Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác vào chiều và đêm, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

NGUYỄN THI (tổng hợp)