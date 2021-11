Tạm ngưng cấp điện tháng 11/2021 để bảo trì sữa chữa

Để đảm bảo việc cấp điện được an toàn và liên tục, công ty Điện lực BRVT sẽ thực hiện lịch tạm ngừng cung cấp điện để bảo trì và sửa chữa lưới điện như sau:

Ngày 04/11/2021 :

- Từ 11g30 đến 13g30 một phần khu đô thị Chí Linh thuộc thành phố Vũng Tàu.

Ngày 05/11/2021 :

- Từ 11g00 đến 12g30 một phần khu vực thôn 1 và 4 - xã Suối Rao thuộc huyện Châu Đức.

Ngày 06/11/2021 :

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 11g30 đến 16g30 một phần khu dân cư thôn Tân Hà - xã Châu Pha;

+ Từ 12g00 đến 13g00 một phần khu dân cư KP Nông Trường - Phường Hắc Dịch;

+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu dân cư tổ 2 - Tân Ro - xã Châu Pha;

+ Từ 15g00 đến 16g30 một phần khu dân cư tổ 5 - ấp Cầu Mới - xã Sông Xoài;

+ Từ 12g00 đến 13g00 một phần khu dân cư tổ 4 - ấp Tân Ro - xã Châu Pha;

+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu dân cư tổ 2 - Tân Ro - xã Châu Pha;

+ Từ 15g00 đến 16g30 một phần khu dân cư ấp Cầu Ri - xã Sông Xoài, Hồ Đá Đen.

Ngày 07/ 11 /2021 :

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Nguyễn Du, Hạ Long, Hải Đăng thuộc thành phố Vũng Tàu.

- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực đường QL51 - KP5 - Phường Phước Trung thuộc thành phố Bà Rịa.

- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực ấp Bông Sen - xã Xà Bang;

+ Từ 8g00 đến 9g00 khu vực thôn Đồng Tiến - xã Cù Bị;

+ Từ 9g10 đến 10g10 một phần khu vực ấp Liên Hiệp - xã Xà Bang;

+ Từ 10g20 đến 11g20 một phần khu vực Đội 1 - xã Xà Bang;

+ Từ 11g20 đến 12g20 một phần khu vực Nội Ô 11 - TT. Ngãi Giao;

+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực Nội Ô 3A - TT. Ngãi Giao;

+ Từ 14g40 đến 15g40 một phần khu vực Tân Hòa, xã Bàu Chinh;

+ Từ 15g50 đến 16g50 một phần khu vực ấp Tiến Thành - xã Quảng Thành;

+ Từ 8g00 đến 11g30 một phần khu vực đường Hùng Vương - TT. Ngãi Giao;

+ Từ 13g30 đến 16g0 khu vực Xóm Trũng - xã Suối Nghệ;

+ Từ 8g00 đến 8g30 một phần khu vực Thôn Nhơn Hòa- xã Đá Bạc;

+ Từ 9g00 đến 10g00 một phần khu vực Thôn Bình Sơn - xã Đá Bạc;

+ Từ 10g30 đến 11g00 một phần khu vực Thôn Phước An - xã Đá Bạc;

+ Từ 11g10 đến 11g30 một phần khu vực Thôn Phước Sơn - xã Đá Bạc;

+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu vực Bàu Điểm - xã Đá Bạc;

+ Từ 15g00 đến 16g00 một phần khu vực Ngã sáu - xã Đá Bạc.

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g30 KCN Mỹ Xuân A, một phần khu dân cư phường Hắc Dịch;

+ Từ 8g00 đến 9g30 thôn Phước Long - xã Tân Hòa;

+ Từ 10g00 đến 11g30 KP Phước Sơn - phường Phước Hòa;

+ Từ 13g30 đến 15g30 KP Tân Lộc - phường Phước Hòa;

+ Từ 7g30 đến 16g30 một phần khu dân cư ấp 4 và ấp 5 - xã Tóc Tiên (Suối Nhum);

- Huyện Long Điền:

+ Từ 7g00 đến 13g00 một phần thị trấn Long Hải và một phần huyện Long Điền;

+ Từ 7g00 đến 12g00 một phần thị trấn Long Hải - huyện Long Điền.

- Từ 7g30 đến 15g00 KP Thanh Tân, Tường Thành, Phước Trung, Phước Thới, Thanh Bình, Thanh Long, Phước Điền, Hải Trung, Hải Lạc, Hải Phúc - TT Đất Đỏ thuộc huyện Đất Đỏ.

- Từ 7g30 đến 15g30 một phần xã Xuyên Mộc, xã Hòa Hội, Hòa Hiệp thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 13/ 11 /2021 :

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 12g00 đến 13g00 một phần khu dân cư KP Trảng Cát và KP 4 - Phường Hắc Dịch;

+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu dân cư KP 5 - Phường Hắc Dịch;

+ Từ 15g00 đến 16g30 một phần khu dân cư KP 1 - Phường Hắc Dịch;

+ Từ 11g30 đến 16g30 một phần khu dân cư ấp Sông Xoài 2 - xã Sông Xoài

Ngày 14/ 11 /2021 :

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Võ Thị Sáu thuộc thành phố Vũng Tàu.

- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực đường Tỉnh Lộ 52 từ Hòa Long đi Long Phước - xã Hòa Long - Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa.

- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 16g30 toàn bộ khu vực thôn Sông Xoài 3 - xã Láng Lớn và một phần thôn Tân Giao, thôn Sông Xoài 2 - xã Láng Lớn (dọc đường từ mũi tàu thôn Tân Giao đi đến UBND xã Láng Lớn);

+ Từ 8g00 đến 11g30 một phần khu vực thôn Sông Xoài 3 - xã Láng Lớn (khu vực Trường THCS Cao Bá Quát);

+ Từ 13g30 đến 16g00 một phần khu vực ấp Suối Lúp - xã Bình Ba.

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 7g30 đến 16g30 một phần khu dân cư Thôn Phước Hiệp - xã Tân Hòa;

+ Từ 8g00 đến 16g30 một phần khu công nghiệp Mỹ Xuân A, A2;

+ Từ 8g30 đến 11g30 khu phố Hải Sơn - phường Phước Hòa;

+ Từ 13g30 đến 15g30 KP Lam Sơn - phường Phước Hòa;

+ Từ 7g30 đến 16g30 một phần khu dân cư ấp 4 - xã Tóc Tiên.

- Từ 7g00 đến 16g30 xã Phước Hưng thuộc huyện Long Điền.

- Huyện Đất Đỏ:

+ Từ 7g30 đến 11g30 ấp Tân Hội - xã Phước Hội, ấp An Hòa, An Điền, An Hải - xã Lộc An;

+ Từ 13g30 đến 15g00 ấp Tân Hội - xã Phước Hội, ấp Thanh An, Láng Dài - xã Láng Dài, ấp An Điền, An Bình, An Hải - xã Lộc An;

+ Từ 13g30 đến 15g00 KP Lộc An, Hải Trung, Hải An - TT Phước Hải.

- Từ 7g30 đến 15g30 một phần TT Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 20/11/2021 :

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g30 KP Phước Lộc - phường Tân Phước;

+ Từ 11g30 đến 16g30 một phần khu dân cư tổ 12 - thôn Láng Cát - xã Tân Hải;

+ Từ 12g00 đến 14g30 một phần khu dân cư tổ 1 - ấp 2 - xã Tóc Tiên;

+ Từ 15g00 đến 16g30 một phần khu dân cư ấp 3 và ấp 4 - xã Tóc Tiên;

+ Từ 12g00 đến 13g00 một phần khu dân cư tổ 1 - ấp Tân Long - xã Châu Pha;

+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu dân cư tổ 1 - ấp Tân Lễ B - xã Châu Pha;

Ngày 21/11/2021 :

- Từ 8g00 đến 15g00 đường Hạ Long thuộc thành phố Vũng Tàu.

- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực đường Nguyễn Tất Thành - KP3 và KP4 - P. Phước Nguyên thuộc thành phố Bà Rịa.

- Huyện Châu Đức:

+ Từ 8g00 đến 16g30 một phần khu vực xã Bàu Chinh Kim Long (dọc từ TTTM Kim Long đi vào đập Nước Quân Khu bảy Kim Long);

+ Từ 7g30 đến 14g00 một phần khu vực xã Bàu Chinh Kim Long (dọc đường từ Trường DT nội trú đi đến trường trần Phú Xã Xà Bang);

+ Từ 8g00 đến 11g30 toàn bộ khu vực ấp Sông cầu - xã Nghĩa Thành;

+ Từ 13g30 đến 16g00 toàn bộ khu vực ấp Quảng Tây - xã Nghĩa Thành.

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g30 tổ 4,10 và 11 - KP Song Vĩnh - Phường Tân Phước, KP Vạn Hạnh, KP Tân Hạnh - Phường Phú Mỹ;

+ Từ 7g30 đến 16g30 một phần khu dân cư thôn Láng Cát - xã Tân Hải và một phần khu dân cư thôn 3 Bến Điệp - xã Long Sơn - TP Vũng Tàu;

+ Từ 8g00 đến 9g30 khu phố Hải Sơn - phường Phước Hoà;

+ Từ 10g00 đến 11g30 khu phố Tân Lộc - Phường Phước Hòa;

+ Từ 13g30 đến 15g30 tổ 9 - thôn Phước Tấn - xã Tân Hoà;

+ Từ 8g00 đến 12g00 một phần khu dân cư ấp Cầu Ri - xã Sông Xoài;

+ Từ 13g00 đến 16g30 tổ 5 - ấp Tân Hoà - xã Châu Pha.

- Từ 7g00 đến 16g30 xã An Ngãi - thị trấn Long Điền thuộc huyện Long Điền.

- Từ 7g30 đến 15g00 ấp Gò Sầm, Cây Cám, Thanh An - xã Láng Dài, KP Phước Thới, Phước Sơn - TT Đất Đỏ; ấp Phước Trung, Phước Sơn, Phước Thới - xã Phước Long Thọ thuộc huyện Đất Đỏ.

- Từ 7g30 đến 15g30 xã Bưng Riềng và một phần xã Bình Châu thuộc huyện Xuyên Mộc.

Ngày 22/11/2021 :

- Từ 11g30 đến 13g30 đường Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thái Bình, Lương Thế Vinh thuộc thành phố Vũng Tàu.

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 11g30 thôn 10, xã Long Sơn;

+ Từ 13g30 đến 16g30 thôn 7 - xã Long Sơn.

Ngày 27/11/2021 :

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 11g30 đến 16g30 một phần khu dân cư thôn 1 và thôn 5 - xã Long Sơn;

+ Từ 12g00 đến 13g00 một phần khu dân cư ấp Sông Xoài 1, ấp Sông Xoài 2 - Sông Xoài;

+ Từ 13g30 đến 14g30 một phần khu dân cư KP 1 - phường Hắc Dịch, ấp Sông Xoài 1 - xã Sông Xoài;

+ Từ 15g00 đến 16g30 ấp Sông Xoài 1 và Sông Xoài 2 - xã Sông Xoài.

Ngày 28/11/2021 :

- Từ 8g00 đến 16g00 đường 30/4 (từ Nguyễn Hữu Cảnh đến cảng Hạ Lưu) thuộc thành phố Vũng Tàu.

- Từ 7g40 đến 15g00 một phần khu vực đường Gầm Xoài Rạch Mút - Phường Kim Dinh thuộc thành phố Bà Rịa.

- Từ 8g00 đến 16g00 toàn bộ khu vực thôn Sông Xoài 1 (Cũ) và ấp Liên Đức - xã Xà Bang (dọc đường từ UBND xã Láng Lớn đi đến ấp Liên Đức xã Xà Bang) thuộc huyện Châu Đức.

- Thị xã Phú Mỹ:

+ Từ 8g00 đến 16g30 KCN Tiểu Thủ Hắc Dịch và một phần KCN Mỹ Xuân B1, phường Phước Hòa, các xã: Tân Hòa, Tân Hải, Long Sơn;

+ Từ 7g30 đến 16g30 một phần khu dân cư Tân Châu - xã Châu Pha và một phần khu dân cư KP Trảng Cát - Phường Hắc Dịch.

- Từ 7g00 đến 16g30 xã An Ngãi - thị trấn Long Điền thuộc huyện Long Điền.

- Từ 7g30 đến 15g00 ấp Mỹ An, Mỹ Thuận, Mỹ Hòa - xã Long Mỹ, KP Hiệp Hòa - TT Đất thuộc huyện Đất Đỏ.

- Từ 7g30 đến 15g30 xã Phước Tân - Tân Lâm, xã Hòa Bình - Tân Lâm, xã Hòa Bình, xã Hòa Hưng, Bàu Lâm, một phần TT Phước Bửu thuộc huyện Xuyên Mộc.

Công ty Điện lực BR-VT xin thông báo để khách hàng sử dụng điện biết để chủ động trong sản xuất và sinh hoạt.