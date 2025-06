Thị trường trực tuyến trước cuộc chiến chống hàng giả

Cuộc chiến với hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là tại các nền tảng bán hàng trực tuyến như livestream trên Tiktok, Facebook… chưa bao giờ hết nóng khi mới đây ngày 17/6, Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố bị can, tạm giam Trần Đại Phúc, Giám đốc Công ty TNHH Hải Bé và Lê Văn Hải (thành viên góp vốn của công ty) về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Theo đó, từ năm 2024 đến nay, tài khoản Tiktok "Gia đình Hải Sen" của Hải và Phúc đã bán hơn 800 ngàn sản phẩm là mỹ phẩm, thực phẩm chức năng ra thị trường. Riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" đã bán hơn 100 ngàn hộp, không có nguồn gốc xuất xứ. Đáng lo ngại hơn, qua giám định các chỉ tiêu chất lượng của mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" in trên bao bì, công an xác định các thành phần Vitamin A, Calci, Vitamin C (chất chính tạo nên công dụng của sản phẩm) chỉ đạt dưới 70% so với công bố. Theo quy định hiện hành, thực phẩm này được xác định là hàng giả.

Thời gian gần đây, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thương mại điện tử đã được các lực lượng chức năng đẩy mạnh với quy mô lớn, trải rộng khắp các địa phương đã phát hiện hàng loạt vụ việc kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Thống kê của cơ quan chức năng trong một tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái đã phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý hơn 63 tỷ đồng. Con số này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong dư luận, gây hoang mang, lo lắng với người tiêu dùng khi phần lớn hàng giả liên quan trực tiếp đến sức khỏe người dân như thuốc chữa bệnh, sữa và thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Trước thực trạng này, tại phiên họp ngày 17/6, giải trình trước Quốc hội về thực trạng hàng giả, hàng nhái, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên khẳng định sẽ siết chặt quản lý hoạt động livestream bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử. Hình thức bán hàng qua livestream đóng vai trò như một kênh phân phối mới có khả năng tiếp cận nhanh và sâu tới người tiêu dùng, tuy nhiên việc chưa có hành lang pháp lý đầy đủ đã khiến không ít sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc trà trộn, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng và gây méo mó cạnh tranh.

Trong khi đó, pháp luật hiện hành cũng chưa có quy định, chế tài với các mô hình bán hàng, quảng cáo mới như livestream hoặc một số hình thức khác. Bộ Công Thương đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Luật Thương mại điện tử với các nội dung tăng cường quản lý lĩnh vực này và dự kiến sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10 tới đây. Đồng thời đề xuất áp dụng các chế tài đủ sức răn đe đối với các đối tượng vi phạm.

Như vậy, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan quản lý trong đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại, đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, thúc đẩy DN kinh doanh chân chính phát triển thì tới đây, khi Luật Thương mại điện tử được Quốc hội thông qua, sẽ có một hệ thống pháp luật đủ mạnh và được thực thi nghiêm minh, hoàn thiện môi trường thương mại điện tử an toàn, công bằng và bền vững.

VÕ THANH