Từ tôn vinh đến kiến tạo vị thế của công nhân

Tháng Công nhân năm 2025 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang diễn ra với nhiều hoạt động thiết thực, “tiếp sức” cho giai cấp công nhân - lực lượng trung tâm của phát triển - sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới đầy cơ hội và thách thức.

Việc chọn chủ đề “Công nhân Việt Nam tiên phong bước vào kỷ nguyên mới” không phải là khẩu hiệu mang tính động viên nhất thời, mà là định hướng hành động dài hạn. Kỷ nguyên mới ở đây chính là bối cảnh của chuyển đổi số, hội nhập sâu rộng, của áp lực cạnh tranh toàn cầu - nơi mỗi người lao động là người sản xuất, chủ thể sáng tạo, người tiếp nhận tri thức mới và là đối tượng của những thay đổi chính sách mang tính nền tảng.

Gắn liền với “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”, các hoạt động trong “Tháng Công nhân” năm nay tiếp tục gửi đi thông điệp rõ ràng: Cần tiếp tục nâng cao phúc lợi cho người lao động, đồng thời sự phát triển không thể đánh đổi bằng sự an nguy của họ. Trong bức tranh kinh tế hiện đại, năng suất lao động không thể tách rời với môi trường làm việc an toàn, văn hóa công sở lành mạnh và hệ thống phúc lợi bền vững.

Trong các hoạt động của “Tháng Công nhân” năm 2025, điểm đáng ghi nhận là chuỗi chương trình mang đậm tính kết nối, sáng tạo và phản ánh đúng nhu cầu của người lao động như: “Công nhân sáng tạo, vững tin bước vào kỷ nguyên mới”, “Đối thoại tháng 5”, diễn đàn “Đảng với công nhân - Công nhân với Đảng”… Những chương trình này cho thấy bước chuyển biến rõ nét từ việc “làm vì công nhân” sang “làm cùng công nhân”, từ chăm lo đơn lẻ sang đồng hành chiến lược.

Đặc biệt, sự kiện trao quà hỗ trợ công nhân khó khăn và khen thưởng tập thể tiêu biểu vừa mang giá trị vật chất vừa thể hiện sự thấu hiểu, sẻ chia kịp thời, góp phần củng cố niềm tin của người lao động vào vai trò của tổ chức công đoàn và chính quyền các cấp.

Có thể nói, những hoạt động, chương trình đã, đang và sẽ được tổ chức trong “Tháng Công nhân” 2025 có nhiều điểm mới, sát với nhu cầu của công nhân và bối cảnh mới của đất nước.

Thời gian tới, để giai cấp công nhân không ngừng lớn mạnh, cần tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là tổ chức đại diện, là cầu nối chiến lược giữa người lao động với Đảng trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy trong bảo vệ quyền lợi người lao động. Đó là sự kết hợp giữa chính sách và hành động, giữa tuyên truyền và giám sát; nâng cao nhận thức pháp luật, kiểm soát nguy cơ rủi ro, chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa tai nạn lao động. Tất cả đều phải đặt trong một hệ sinh thái chính sách hiện đại, linh hoạt, có tính dự báo và đồng bộ.

Thực tế cho thấy, công nhân được bảo vệ tốt về thể chất, được thừa nhận về tinh thần, và được tiếp sức bằng niềm tin chính trị sẽ có năng lực vượt qua thách thức, dấn thân đổi mới, sẵn sàng cống hiến cho doanh nghiệp, đất nước.

Chính vì vậy, tôn vinh người lao động không chỉ là ghi nhận thành tích, mà là khơi dậy tinh thần tiên phong - một yếu tố cốt lõi để đất nước không chỉ “bước vào” mà còn “bứt phá” trong kỷ nguyên phát triển mới.

TRIỆU VỸ