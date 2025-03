Mở không gian phát triển cho Hồ Tràm

UBND tỉnh vừa có văn bản số 2921/UBND-VP ngày 5/3 gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất phương án giao thông kết nối từ sân bay Long Thành đến Hồ Tràm. Mục đích để phát triển tối đa vùng đất du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp này.

Thời gian qua, Hồ Tràm được nhắc đến như là một trong những “thủ phủ” du lịch mới nổi của Bà Rịa - Vũng Tàu. Nơi đây có hàng chục khu nghỉ dưỡng cao cấp, có thể kể đến như The Grand Ho Tram Strip, Carmelina Beach Resort, Le Palmier Ho Tram, Meliá Ho Tram Beach Resort, Angsana & Dhawa Ho Tram…, thu hút lượng khách lớn đến nghỉ dưỡng, nhất là vào dịp cuối tuần, ngày lễ, Tết. Cùng với đó, sân gôn The Bluffs Ho Tram được xếp thứ 68 trong 100 sân gôn hàng đầu thế giới do Tạp chí Golf Digest bình chọn và là sân gôn tốt nhất Đông Nam Á hiện nay. Hồ Tràm cũng là nơi tổ chức nhiều sự kiện lớn.

Đồ án Quy hoạch chung đô thị mới Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) đến năm 2045 được UBND tỉnh phê duyệt ngày 4/12/2024 cũng xác định đô thị mới Hồ Tràm sẽ là đô thị du lịch biển, trung tâm kinh tế dịch vụ, du lịch quan trọng của tỉnh và của huyện Xuyên Mộc.

Nhận thấy tiềm năng lớn để phát triển vùng đất này, vào cuối năm 2024, sau khi kiểm tra tình hình triển khai dự án sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai), hạ tầng kết nối và quy hoạch phát triển đô thị sân bay Long Thành và vùng phụ cận, Thủ tướng Chính phủ đã giao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ động, khẩn trương hoàn thành các dự án đường giao thông kết nối với sân bay Long Thành; nghiên cứu triển khai các tuyến giao thông kết nối thẳng từ Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc) đến sân bay Long Thành hoặc phương án nhanh nhất, ngắn nhất để phát triển khu vực Hồ Tràm hiệu quả hơn.

Hiện nay, để đến với Hồ Tràm, du khách các tỉnh di chuyển từ QL51 hoặc QL56, sau đó vào đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận hoặc các cung đường nội tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thế nhưng, do QL51 đang quá tải đã khiến việc lưu thông gặp khó khăn, thời gian kéo dài vài giờ đồng hồ cho khoảng cách hơn 60km.

Nếu có một đường nối thẳng từ Long Thành qua Phú Mỹ đến Châu Đức và qua Xuyên Mộc trực tiếp đến Hồ Tràm thì dự kiến thời gian di chuyển sẽ chỉ còn chưa đến 1 giờ.

Chính vì vậy, việc đầu tư tuyến đường cao tốc kết nối trực tiếp từ sân bay Long Thành với Hồ Tràm dài 41km, có điểm đầu kết nối với đường Vành đai 4 - TP. Hồ Chí Minh đoạn thuộc huyện Châu Đức và điểm cuối nối với đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc với quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh (quy hoạch trong tương lai 6 làn xe), vận tốc thiết kế 100 km/h là hết sức cần thiết.

Tuyến đường này không chỉ giúp đồng bộ, hoàn thiện mạng lưới giao thông, mà còn khai thác và phát huy tối đa vùng chức năng du lịch và đô thị biển nằm ở phía Đông Nam của tỉnh, từ dọc QL55 và phía Đông Nam QL51 đến khu vực ven biển dọc đường tỉnh ĐT994 thuộc địa giới hành chính TP.Vũng Tàu, các huyện Long Đất và Xuyên Mộc đã được xác định tại Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Kỳ vọng dự án sớm được triển khai, qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế ⁃ xã hội các khu vực mà tuyến cao tốc đi qua, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đặt ra.

LAM GIANG