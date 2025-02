Có thể khẳng định rằng, khi nhắc đến giá trị của một thương hiệu, người ta sẽ không đơn thuần chỉ nghĩ đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp đó. Giá trị này còn được đánh giá thông qua các hoạt động vì cộng đồng mà doanh nghiệp đó thực hiện. Nhiều doanh nghiệp, doanh nhân trong quá trình hoạt động đã bền bỉ chung tay cùng chính quyền địa phương tham gia các hoạt động an sinh xã hội với mong muốn xây dựng cộng đồng thịnh vượng hơn. Họ coi đây như một phần không thể thiếu trong văn hóa kinh doanh.

Mới đây, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP) - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hóa dầu cùng 38 đối tác (hoạt động trong các lĩnh vực: xây dựng, logictics, vận tải…) đã ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. Điều đáng nói, LSP thực hiện chương trình này trong năm 2025, đồng thời kêu gọi các đối tác cùng tham gia trong bối cảnh công ty đang phải ngưng hoạt động thương mại do ảnh hưởng từ thị trường. Đó là nhu cầu sử dụng hạt nhựa thấp, giá giảm sâu trong khi chi phí nguyên liệu đầu vào tăng theo giá dầu thô khiến lợi nhuận giảm.

Đây không phải là lần đầu LSP ký kết biên bản ghi nhớ thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2024, LSP đã hợp tác với 16 cơ quan chính quyền địa phương và doanh nghiệp triển khai các chương trình an sinh xã hội trên địa bản tỉnh, đặc biệt là tại xã Long Sơn, với tổng kinh phí khoảng 12 tỷ đồng. Những hợp tác này đã mang lại 12 hoạt động ý nghĩa phù hợp với sáu lĩnh vực trọng tâm, tạo ra những thay đổi tích cực và lâu dài cho cộng đồng địa phương. Và trong năm 2025, LSP tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực chính trên, bao gồm: Bảo tồn văn hóa địa phương, Phát triển thế hệ trẻ, Phúc lợi cộng đồng, Bảo vệ môi trường, Đảm bảo an toàn và hỗ trợ sinh kế.

Người đứng đầu LSP chia sẻ, “ngay khi đặt chân đến vùng đất Long Sơn, chúng tôi đã tâm niệm muốn trở thành công dân tốt. Vì thế, trong suốt quá trình triển khai dự án, hàng năm LSP đã thực hiện rất nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương”. Tin vui đối với LSP, đó là 93% người dân được khảo sát tại xã đảo Long Sơn hài lòng về các chương trình an sinh xã hội do LSP thực hiện. Phó Chủ tịch UBND TP.Vũng Tàu, bà Nguyễn Thị Thu Hương cũng nhận xét, thời gian qua, LSP luôn đồng hành cùng với thành phố, không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái đến cộng đồng.

Tuy nhiên, với mục tiêu phát triển bền vững và thịnh vượng, hai năm gần đây LSP đã kêu gọi thêm các đối tác tham gia. Điều này không chỉ thể hiện tầm nhìn giữa LSP và các đối tác, mà còn khẳng định sự hợp tác chặt chẽ nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và lâu dài.

Muốn đi xa thì phải đi cùng nhau. Vì thế, nắm tay nhau để cùng thực hiện mới là hướng đi bền vững.

HÀ AN