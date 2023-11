Không chỉ là con số thống kê đơn thuần

Một ngày đầu đông ảm đạm, trên góc cà phê tầng thượng của một khách sạn tại Bãi Sau, anh bạn làm CEO khách sạn thông báo đang bàn giao công việc cho chủ đầu tư, hết tháng này sẽ nghỉ việc.

Nguyên nhân nghỉ việc được anh chia sẻ, tỷ lệ lấp đầy phòng và doanh thu sụt giảm gần 30% so với cùng kỳ và chủ quản không chấp nhận thực tế này vì viện dẫn từ báo cáo của cơ quan chức năng cho thấy lượng khách và doanh thu du lịch toàn tỉnh vẫn tăng đều.

Trên một hội nhóm kín có gần 200 thành viên là CEO hoặc trưởng bộ phận kinh doanh - tiếp thị của các khách sạn, resort lớn trên toàn tỉnh tham gia, admin đã thực hiện một khảo sát về kết quả kinh doanh từ đầu năm 2023 đến nay cũng ghi nhận mức sụt giảm doanh thu.

Tuy nhiên theo thống kê, 10 tháng năm 2023, Bà Rịa-Vũng Tàu đón hơn 12,6 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng lượng khách lưu trú hơn 3,7 triệu lượt, tăng hơn 16% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch tăng hơn 31% so với cùng kỳ, tương đương hơn 13.305 tỷ đồng doanh thu. Trong đó, các cơ sở lưu trú du lịch thu hơn 4.525 tỷ đồng, tăng 17,87 % so với cùng kỳ.

Theo các chuyên gia kinh tế, số liệu thống kê luôn phải tôn trọng thực tế khách quan. Đối với ngành du lịch, ngoài việc thống kê số lượng cần có những đánh giá sâu hơn cảm nhận của du khách thông qua mức chi, thời gian ở, khả năng giới thiệu với bạn bè, tỷ lệ quay lại và thu thập ý kiến trên các mạng xã hội, hội nhóm diễn đàn chuyên về du lịch… Những thông số trên mới thật sự hữu ích, cung cấp cái nhìn tổng thể về tốc độ phát triển của ngành du lịch.

Bộ VH-TT-DL đã ban hành Thông tư số 18/2021/TT-BVHTTDL quy định chế độ báo cáo thống kê trong hoạt động du lịch. Thông tư quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, cơ quan quản lý hoạt động du lịch tham gia trong thực hiện chế độ báo cáo thống kê.

Như vậy, báo cáo thống kê là quy định bắt buộc chủ thể kinh doanh du lịch, cơ quan quản lý phải thực hiện nhằm phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành, dự báo tình hình, hoạch định chiến lược, chính sách phát triển, đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin thống kê của các tổ chức, cá nhân.

Năm 2024 và những năm tiếp theo, trong bối cảnh thế giới vẫn bất ổn liên quan đến xung đột giữa các nước, kinh tế suy thoái… Việt Nam có lợi thế ổn định về chính trị, nguồn tài nguyên dồi dào, được dự báo sẽ tiếp tục thu hút khách quốc tế thích điểm đến an toàn, chi phí thấp, điểm đến gần gũi với thiên nhiên. Du lịch nội địa cũng sẽ duy trì sự ổn định nhất định.

Bà Rịa-Vũng Tàu đã khẳng định thương hiệu du lịch hàng đầu cả nước. Do vậy, càng có những khảo sát, đánh giá bám sát thực tế thì càng có dữ liệu đầy đủ để xây dựng chiến lược dự báo đón đầu khai thác tốt phân khúc khách quốc tế, thu hút khách nội địa đến Bà Rịa-Vũng Tàu, thực hiện mục tiêu phát triển điểm đến bền vững.

TRẦN HIỀN