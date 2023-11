Chủ động phòng ngừa 'bà hỏa'

Thời gian gần đây trên địa bàn cả nước liên tục xảy ra các vụ cháy, nổ, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Đơn cử, rạng sáng 27/11 người dân phát hiện căn nhà tại tổ 5, ấp An Khánh, xã Tân An Thạnh, huyện Bình Tân (tỉnh Vĩnh Long) bốc cháy dữ dội, liền điện báo công an địa phương và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.

Thời điểm xảy ra cháy, vợ anh cùng 1 người con trai và 1 người cháu (cùng 17 tuổi) đang ngủ ở dưới nhà, nên kịp thời chạy ra ngoài an toàn. Riêng anh T. cùng người con trai 12 tuổi ngủ trên lầu đã tử vong tại hiện trường.

Trước đó, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 26/11, một vụ cháy nhà bán trú tại trường học ở xã Mường Và, huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) đã gây thiệt hại lớn về tài sản và làm 1 học sinh tử vong.

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến cháy, nổ, trong đó một nguyên nhân chính là do ý thức chủ quan của con người gây ra. Chỉ một bất cẩn rất nhỏ, nhưng thảm họa do “giặc lửa” gây ra khôn lường. Trong rất nhiều vụ cháy nổ xảy ra trên địa bàn cả nước cho thấy, nhiều người còn chủ quan, lơ là với “bà hỏa”, thậm chí một số người còn xem nhẹ các quy định về an toàn cháy, nổ.

Hỏa hoạn vốn là tai nạn khó lường, gây hậu quả rất thảm khốc. Người xưa đã liệt nó vào “tam tai” (thủy - hỏa - đạo tặc), để nhắc nhở thảm họa và đề cao ý thức cảnh giác. Làm tốt công tác phòng ngừa ngay từ ban đầu, thì chắc chắn sẽ giảm được nhiều vụ cháy, hoặc nếu có cũng sẽ hạn chế đến mức thấp nhất hậu quả xảy ra.

Thời gian tới, tình hình cháy, nổ tiếp tục diễn biến phức tạp. Đặc biệt, càng về cuối năm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2024 cũng là lúc DN gia tăng sản xuất để phục vụ Tết, trong khi đó, thời tiết lại vào mùa khô, nên nguy cơ cháy nổ cao.

Cháy và sự cố cháy luôn là mối họa tiềm ẩn, khó biết khi nào xảy ra. Chính vì vậy, người dân chủ động phòng ngừa và có biện pháp bảo đảm an toàn PCCC để bảo vệ tính mạng, tài sản của chính mình, những người xung quanh. Các cơ quan, DN phải thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng cháy, chứ không nên chủ quan, làm qua loa mang tính chiếu lệ, đối phó.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tiếp tục tuyên truyền, tập huấn cho người dân ý thức phòng cháy, kỹ năng xử lý khi có cháy. Đồng thời, phát huy vai trò, hiệu quả của lực lượng PCCC tại chỗ, cũng như xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC. Đồng thời, nâng cao tinh thần trách nhiệm của chủ DN, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong công tác PCCC.

TRIỆU VỸ