Bước tiến mạnh mẽ của Bà Rịa-Vũng Tàu

Lần đầu tiên, Bà Rịa-Vũng Tàu góp mặt trong top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế của PCI ở vị trí thứ tư với 70,26 điểm. Kết quả này thể hiện bước tiến mạnh mẽ của tỉnh trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.

Đặc biệt, cộng đồng DN đánh giá rất tích cực chủ trương nhất quán đồng hành cùng DN, nhà đầu tư của chính quyền Bà Rịa-Vũng Tàu trong nhiều năm trở lại đây. Lãnh đạo tỉnh luôn dành thời gian tiếp xúc đối thoại và lắng nghe, giải quyết vướng mắc, khó khăn cho DN qua nhiều kênh khác nhau. Những nỗ lực của chính quyền tỉnh đã góp phần thăng hạng điểm số của 5/10 chỉ số thành phần của tỉnh so với kết quả PCI 2021, trong đó có những chỉ số thành phần đạt thứ hạng cao như “Tính năng động và tiên phong của chính quyền địa phương” (12/63), “Cạnh tranh bình đẳng” (7/63), “Tiếp cận đất đai” (4/63) và “Chi phí không chính thức” (4/63).

Kết quả đánh giá 10 chỉ số thành phần trong PCI 2022 của Bà Rịa-Vũng Tàu cũng cho thấy, những chuyển động tích cực trong điều hành cấp tỉnh gồm: chất lượng giải quyết thủ tục hành chính gia tăng; gánh nặng chi phí thời gian thực hiện thủ tục hành chính và thanh kiểm tra tiếp tục xu hướng giảm; việc tiếp cận thông tin chính sách, pháp luật thuận lợi; tiếp cận đất đai được cải thiện mạnh mẽ hơn.

Đáng chú ý, đã có những cách làm mới về cải cách hành chính như mô hình “Ngày thứ Năm không chờ”, “Ngày thứ Bảy lắng nghe dân nói” và “Ký số bản đồ khổ lớn” được người dân, cộng đồng DN ghi nhận và đánh giá cao. Đơn cử như mô hình “Ký số Bản đồ khổ lớn” do Sở TN-MT triển khai đã giúp cho cá nhân, tổ chức không phải in bản đồ giấy, giảm chi phí in ấn, tiết kiệm thời gian đi lại, nâng cao tỷ lệ hồ sơ xử lý trực tuyến. Tỉnh cũng thiết lập trang thông tin PCI và fanpage PCI trên mạng xã hội để phổ biến thông tin về các hoạt động đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh.

Theo đánh giá, năm 2023 là thời điểm hoạt động điều hành kinh tế địa phương đứng trước những thách thức to lớn. Tình hình kinh tế toàn cầu ảm đạm khiến nhu cầu tiêu thụ hàng hóa sụt giảm ở các thị trường xuất khẩu, DN đối diện sức ép chi phí lớn khi giá cả hàng hóa, dịch vụ và lãi suất tín dụng có xu hướng gia tăng. Trong bối cảnh và điều kiện bất lợi này cho thấy vai trò của chính quyền địa phương càng trở nên quan trọng với những kỳ vọng lớn hơn của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt là các giải pháp tạo thuận lợi môi trường kinh doanh nhằm hỗ trợ khu vực kinh tế tư nhân vượt qua các thách thức, phục hồi và phát triển ổn định.

Đây cũng là lúc lãnh đạo tỉnh và các địa phương, sở, ban, ngành cần chứng minh bản lĩnh và năng lực giải quyết các vấn đề mới, cải thiện hiệu quả hỗ trợ DN, đặc biệt trong việc gia nhập thị trường và tạo thuận lợi tiếp cận các nguồn lực sản xuất như đất đai, vốn, lao động… Đồng thời, bảo đảm các yếu tố then chốt, đó là “Hạ tầng tốt, môi trường tốt, nhân lực tốt” để Bà Rịa-Vũng Tàu luôn là điểm đến hấp dẫn, an toàn của nhà đầu tư.

NGÔ GIA