Xây dựng hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện

Từ đầu năm đến nay, Bà Rịa-Vũng Tàu đón lượng lớn khách du lịch đến tham quan, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch trên địa bàn. Theo Sở Du lịch, trong tháng 1, khách du lịch đến tỉnh tăng gần 45% so cùng kỳ, ước đạt 1.054.156 lượt khách. Doanh thu tăng 37,08% so cùng kỳ, ước đạt 971 tỷ đồng, Đặc biệt, theo thống kê từ Tổng cục Du lịch Việt Nam, Bà Rịa- Vũng Tàu đứng thứ 2 sau TP.HCM về lượng khách đến trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão.

Đây là tín hiệu vui đối với ngành du lịch của tỉnh ngay tháng đầu tiên của năm 2023. Điều đáng mừng khách đông nhưng giá cả vẫn ổn định, không xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá tại các cơ sở lưu trú, điểm du lịch. Ban quản lý KDL các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên phối hợp kiểm tra, nhắc nhở du khách, trong đó Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP.Vũng Tàu đã phối hợp kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp bán hàng rong nơi công viên, bờ kè. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo các lực lượng tuần tra kiểm soát cả ngày và đêm nhằm bảo đảm an ninh trật tự , an toàn giao thông cho khách du lịch.

Công tác hỗ trợ du khách được thực hiện hiệu quả tại các địa phương. Điển hình, Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu hỗ trợ trực tiếp 63 lượt khách, trong đó khách Việt Nam 51 lượt, 12 lượt khách nước ngoài; Tiếp nhận và tư vấn 82 cuộc điện thoại tìm hiểu về du lịch Vũng Tàu. Ban Quản lý các KDL huyện Xuyên Mộc đã hỗ trợ qua điện thoại hơn 92 cuộc gọi hỏi về các điểm du lịch, các khách sạn, quán ăn trên địa bàn huyện Xuyên Mộc và hỗ trợ giao trả tài sản cho 1 du khách bị mất.

Thời gian qua, với sự nỗ lực và chung tay của các cấp, các ngành cùng người dân, du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã và đang tiếp tục đổi mới, từng bước hoàn thiện để khẳng định hình ảnh một điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn du khách. Hiện tượng tăng giá bất hợp lý, bắt chẹt, chèo kéo, đeo bám khách du lịch đã hạn chế đáng kể. Ngành du lịch phối hợp cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn cơ sở kinh doanh du lịch thực hiện tốt việc bảo đảm an ninh, an toàn; phòng chống cháy nổ và vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ du khách.

Năm 2023, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đặt ra mục tiêu đón khoảng 12.480.000 lượt khách, tăng 292,8% so với kế hoạch năm 2022. Tổng thu từ khách du lịch năm nay dự kiến đạt 13.871 tỷ đồng, tăng 102,79% so kế hoạch năm 2022.

Để đạt được mục tiêu trên, lãnh đạo Sở Du lịch cho biết sẽ tiếp tục xây dựng, quảng bá hình ảnh du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đối với du khách. Cụ thể, triển khai đồng hộ, hiệu quả Chiến lược phát triển du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030. tầm nhìn đến năm 2050, trong đó có Đề án “Xây dựng và quảng bá thương hiệu du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giai đoạn năm 2020-2030”. Xây dựng Kế hoạch truyền thông du lịch nhằm tạo chuyển biến về ý thức của cộng đồng xã hội trong giao tiếp, ứng xử với khách du lịch.

