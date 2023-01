Bắt tay ngay vào việc từ đầu năm mới

Những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão đã kết thúc. Dư âm của những ngày đầu năm mới để lại nhiều ấn tượng trong lòng người dân về một cái tết sum họp, yên vui và ấm áp tình người. Và mọi người dân đều hy vọng vào một năm mới 2023 khởi sắc với nhiều thành tựu mới trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2022 vừa qua dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn có nhiều điểm sáng. Điển hình là tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng 25,2% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 10,47% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng gần 128% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng hơn 137% so cùng kỳ. Các dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng của tỉnh được thực hiện theo đúng tiến độ yêu cầu như: Đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường 991B, đường Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn tỉnh. Tình hình quốc phòng, an ninh được giữ vững, ổn định.

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến rất phức tạp, nhanh chóng, khó đoán định. Cạnh tranh chiến lược các nước lớn, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại gay gắt hơn. Xung đột quân sự tại Ukraine còn có thể kéo dài. Hậu quả đại dịch COVID-19 trên toàn cầu còn phải khắc phục nhiều năm.

Trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; sản xuất kinh doanh tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống của Việt Nam bị thu hẹp. Những yếu tố đột xuất, bất ngờ vẫn tiềm ẩn rủi ro, khó dự báo; dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề hơn.

Trên cơ sở đánh giá những khó khăn, thách thức, tại Hội nghị lần thứ 13, diễn ra vào đầu tháng 12/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023: Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trừ dầu khí tăng 8,1 - 8,5%; GRDP bình quân đầu người đạt 8.321 USD; giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí tăng 9,24%; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 11,16%; doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 12,83%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn khoảng 88.591 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong năm 2023 tỉnh sẽ tập trung nguồn lực, vốn để khởi công các công trình giao thông trọng điểm như: cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Phước An, đường ven biển 994, đường vành đai 4…

Để đạt được những mục tiêu nói trên, cần có sự đồng lòng, đoàn kết của cả hệ thống chính trị, của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi người dân. Do vậy, ngay từ đầu những ngày đầu năm mới, mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải bắt tay ngay vào công việc, đồng lòng ra sức thi đua nỗ lực làm việc, lao động sản xuất. Các cơ quan, ban ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chung tay cùng doanh nghiệp, người dân tháo gỡ mọi khó khăn, vướng mắc, tập trung bảo đảm phát triển sản xuất kinh doanh ngay từ những tháng đầu năm để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà tỉnh đã đề ra.

P.M