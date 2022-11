Nói không với cá độ bóng đá

Trái bóng World Cup 2022 đã lăn, mở màn cho một tháng đong đầy nụ cười và nước mắt của những người yêu thích môn thể thao Vua. Không khí cuồng nhiệt “ăn bóng đá - ngủ bóng đá” đang lan tỏa khắp hang cùng ngõ hẻm, các quán cà phê. Nhưng lăn theo trái bóng, ở bên ngoài sân cỏ, cũng lắm nỗi lo, buồn. World Cup là mùa “làm ăn” của những đường dây cá độ bóng đá qua mạng, với số tiền giao dịch lên tới hàng ngàn tỷ đồng. Và World Cup cũng là mùa nhiều con bạc khát nước lao theo những trò cá độ đỏ đen.

Không đợi khi World Cup 2022 tăng nhiệt lực lượng công an mới vào cuộc. Từ nhiều tháng qua công an các địa phương đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, “đánh tổng lực”, bóc gỡ, tấn công nhiều đường dây cá độ bóng đá “khủng”. Việc công an TP. Đà Nẵng và tỉnh Bắc Ninh triệt phá nhiều đường dây cá độ bóng đá, đánh bạc qua mạng quy mô lớn 4 ngày trước khi World Cup 2022 chính thức khởi tranh là một minh chứng.

Trước đó, vào trung tuần tháng 6/2022, đường dây đánh bạc trực tuyến bằng hình thức cá độ bóng đá qua trang Bong88.com do Phan Minh Hoàng (SN 1979), trú TP. Vũng Tàu cầm đầu, cũng đã bị công an triệt phá. Sự tham gia của 22 đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố, số tiền giao dịch lên đến 1.000 tỷ đồng, cho thấy đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng của Phan Minh Hoàng quy mô khá lớn, “chân rết” rộng khắp. Nếu đường dây đánh bạc này còn hoạt động, ắt hẳn kỳ World Cup này sẽ còn giăng bẫy, lột sạch nhà, xe, thậm chí cả tương lai, cuộc sống… của nhiều người.

Dẫn những vụ việc trên đây để thấy rằng, tội phạm cá độ trên không gian mạng diễn biến phức tạp, nhan nhản các trang web cá cược giăng bẫy dụ các con nghiện cá độ vào tròng, trong đó có những trang web Bong88, Sbobet, 3in1bet, M88, Fun88. com… nằm trong sự cảnh báo của Bộ Công an.

Các đường dây cá độ bóng đá trên mạng hầu hết đều có máy chủ đặt ở nước ngoài. Những kẻ tổ chức, điều hành lập đường dây đưa các trang mạng vào trong nước, phân ra thành nhiều cấp khác nhau. Cách thức tổ chức theo hình kim tự tháp, khiến cho việc triệt phá tận gốc những đường dây đánh bạc này hết sức khó khăn. Cơ quan công an đã phải dày công điều tra khám phá sự hình thành, vận hành của các đường dây cờ bạc quy mô trên từ rất lâu trước khi ra quân triệt phá. Tuy nhiên, cơ quan chức năng cũng chỉ chặt đứt những “chân rết” cờ bạc trong nội địa, xử lý các đối tượng mua tài khoản để mở tổng đại lý và các đối tượng đại lý cấp 1, cấp 2. Đó là nguyên nhân khiến những đường dây cá độ bóng đá như những “cái đầu Phạm Nhan”, cắt cái này cái khác lại mọc ra.

Nói như vậy không có nghĩa các đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng có thể làm mưa làm gió tại Việt Nam. Chỉ một thời gian ngắn sau khi chúng “thả vòi”, cơ quan công an mà chủ công là 2 lực lượng cảnh sát hình sự và an ninh mạng phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, đã nhanh chóng triệt phá, bắt giữ, khởi tố các đối tượng cầm đầu, đem lại sự ổn định về an ninh trật tự cho xã hội.

Những ngày này, Công an tỉnh chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý, ngăn chặn các hoạt động tội phạm liên quan đến cá độ bóng đá xảy ra trên địa bàn, nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong suốt thời gian diễn ra World Cup. Vấn đề còn lại là những ai đã và đang tính chuyện tham gia cá độ cần dừng lại đúng lúc, đừng để những trận bóng đỉnh cao thành canh bạc cuộc đời. Chẳng có ai giàu lên nhờ cá độ bóng đá, mà ngược lại, chỉ sớm trở thành người khố rách áo ôm. Không dũng cảm nói “không” với cá độ bóng đá, bạn sẽ lập lại thảm kịch của những con bạc đi trước: Tan cửa nát nhà, vợ chồng li tán, nhảy cầu tự tử… Đó là chưa nói đến cá độ bóng đá còn dẫn đến những hệ luỵ khác cho xã hội như: tín dụng đen, bảo kê, đòi nợ thuê, trộm cắp, thậm chí giết người cướp tài sản.

90% người chơi cá độ bóng đá sẽ thua, 10% còn lại sẽ thua từ từ và lâu dài. Vậy nên, lựa chọn khôn ngoan nhất là không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội. Khẳng định và cũng là lời khuyến cáo đó của các chuyên gia tội phạm rất có ý nghĩa trong những ngày trái bóngAl Rihla lăn trên các sân cỏ của Qatar.

NGUYỄN HƯNG NHƠN