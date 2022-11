Mở ra cơ hội mới cho vùng Đông Nam Bộ

Với chủ đề “Tư duy mới - Đột phá mới - Giá trị mới”, Hội nghị triển khai Nghị quyết 24-NQ/TW diễn ra ngày 26/11 tại TP.Vũng Tàu là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của vùng Đông Nam Bộ. Đồng thời góp phần đổi mới tư duy của các cấp, các ngành về vai trò, vị trí và tầm quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, từ đó tạo sự thống nhất trong hành động, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết số 24-NQ/TW đã đề ra.

Đây là hội nghị “3 trong 1”, được tổ chức không chỉ với mục đích công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW ngày 7/10/2022 của Bộ Chính trị mà còn xúc tiến đầu tư, kêu gọi sự quan tâm của các nhà đầu tư, hiệp hội doanh nghiệp trong nước, quốc tế, các đối tác phát triển trong việc đồng hành với Chính phủ trong triển khai các chương trình, dự án đầu tư có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của vùng Đông Nam Bộ.

Như vậy, ngay sau khi Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị được ban hành, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng loạt chương trình hành động nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Các hội nghị quán triện Nghị quyết 24-NQ/TW được triển khai sâu rộng. Mới đây, ngày 23/11, Chính phủ cũng đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị. Việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thống nhất trong công tác chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai quyết liệt, hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức các bộ, cơ quan trung ương và địa phương vùng Đông Nam Bộ về tầm quan trọng của việc triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Mặc dù luôn dẫn đầu GRDP của vùng, chiếm khoảng 33% GDP cả nước và tổng thu ngân sách của vùng chiếm khoảng 36% tổng thu ngân sách của quốc gia, nhưng thời gian gần đây, tốc độ phát triển của vùng Đông Nam Bộ đã có dấu hiệu chậm lại. Vai trò dẫn dắt tăng trưởng của vùng đang suy giảm so với chính mình và so với các vùng khác. Do đó, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra mục tiêu phát triển vùng Đông Nam Bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước; trung tâm khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao, logistics và trung tâm tài chính quốc tế có tính cạnh tranh cao trong khu vực.

Nghị quyết 24-NQ/TW của Bộ Chính trị đã định hướng phát triển vùng Đông Nam Bộ khá rõ, phù hợp với thế mạnh của vùng, đồng thời xây dựng thể chế đủ mạnh, phù hợp để khai thác tiềm lực, vị thế của vùng. Chương trình Hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết cũng nêu rõ 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, 35 nhiệm vụ cụ thể và danh mục 29 dự án kết cấu hạ tầng cần hoàn thành trước năm 2030. Như vậy, cơ hội, tầm nhìn đang được mở rộng để Đông Nam bộ trở thành vùng phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước.

Kỳ vọng tại Hội nghị lần này, Chính phủ, các cơ quan Trung ương và địa phương sẽ từng bước tháo gỡ các nút thắt, đề ra giải pháp để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá trong việc phát triển vùng Đông Nam Bộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

NGÔ GIA