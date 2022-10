Nhân rộng mô hình camera an ninh

Từ năm 2017 đến nay, toàn tỉnh đã lắp đặt và đưa vào hoạt động hơn 22 ngàn camera an ninh. Thông qua camera an ninh, lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra, xử lý 1.735 vụ việc vi phạm pháp luật với hơn 2.000 đối tượng.

Những con số biết nói nêu trên được Ban Chỉ đạo 138 tỉnh thông tin tại hội nghị tổng kết mô hình “Camera an ninh” giai đoạn 2017-2022, mới đây.

Camera an ninh không phải là mô hình mới, nhưng đã và đang được triển khai có hiệu quả tại Bà Rịa-Vũng Tàu, với 100% xã, phường, thị trấn thực hiện. Ngoài hệ thống camera an ninh do nhà nước đầu tư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và nhà dân đã lắp đặt nhiều camera an ninh, có kết nối với công an phường, xã, thị trấn. Đây được ví như những “mắt thần” bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, là công cụ hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng truy tìm tội phạm, cung cấp bằng chứng để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trên thực tế, nhờ hình ảnh từ hệ thống camera an ninh có mặt ở khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn, từ các trục đường chính đến đường hẻm, thôn xóm, lực lượng chức năng đã nhanh chóng truy bắt được nhiều đối tượng phạm tội. Trong điều tra phá án, một manh mối nhỏ cũng có thể giúp lực lượng công an phá được những vụ trọng án. Những chiếc camera an ninh góp phần không nhỏ giúp công an tìm ra manh mối. Nhiều vụ việc, camera an ninh chỉ ghi nhận được hình dáng đối tượng tình nghi, hướng di chuyển; màu sắc, loại xe… đối tượng sử dụng. Nhưng chừng đó cũng là quá đủ để lực lượng công an phán đoán, định hướng điều tra và dễ tìm manh mối hơn.

Ngoài việc cung cấp hình ảnh, bằng chứng để truy bắt tội phạm, hệ thống camera an ninh còn góp phần quan trọng vào việc ngăn ngừa hành vi phạm tội. Cụ thể, camera an ninh đã phần nào tác động đến tâm lý tội phạm, khiến người muốn phạm tội phải đắn đo, e ngại, không liều lĩnh, manh động như trước khi lắp đặt hệ thống camera. Đây chính là lợi ích dài lâu nhưng vô hình, khó có thể đong đếm cụ thể của camera an ninh.

Camera an ninh còn góp phần bảo vệ môi trường, ngăn ngừa hành vi xả rác bừa bãi nơi công cộng; cung cấp bằng chứng cho lực lượng chức năng khi giải quyết các vấn đề liên quan đến trật tự, an toàn giao thông như: tai nạn, va chạm giao thông, xử lý hành vi vi phạm Luật giao thông đường bộ, gây rối trật tự công cộng…

Tuy nhiên, việc triển khai mô hình camera an ninh vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là chi phí bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa và duy trì kết nối, truyền hình ảnh từ các gia đình, DN về trụ sở công an phường, xã. Song đây không phải là vấn đề lớn, bởi một cán bộ công an tỉnh đã phân tích rằng, hàng năm, mỗi người dân chỉ cần đóng góp vài chục ngàn đồng là sẽ có đủ chi phí để duy trì và nhân rộng mô hình. Vài chục ngàn đồng để đổi lấy sự an toàn, an tâm suốt năm, là cái giá khá rẻ.

Mô hình camera an ninh đã góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Người dân được hưởng lợi trực tiếp từ mô hình này chứ không phải là nhà nước. Với một vài gia đình, chi phí để duy trì mô hình có thể cao, nhưng khi ai cũng hiểu được giá trị tốt đẹp mà camera an ninh mang lại, chung tay đóng góp thì chi phí lại quả rẻ. Tin rằng, mô hình này sẽ được duy trì và nhân rộng, vì cuộc sống bình yên của mỗi người dân.

NGUYỄN ĐỨC