Tiếp "lửa" cho làng nghề truyền thống

Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng tin vui cũng đã đến với người dân xã An Ngãi, huyện Long Điền: Làng bánh tráng An Ngãi đã được UBND tỉnh ra quyết định công nhận trở thành làng nghề truyền thống. Lễ công bố quyết định đã được UBND huyện Long Điền tổ chức trang trọng vào trung tuần tháng 9/2022 tại Trung tâm Văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng xã An Ngãi.

Nghệ nhân các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh cũng vui với thông tin này, bởi từ việc Làng bánh tráng An Ngãi được UBND tỉnh ra quyết định công nhận làng nghề truyền thống đầu tiên, sẽ mở ra hy vọng nhiều làng nghề truyền thống khác sẽ được công nhận, phục hồi và phát triển.