Tự hào những chiến sĩ mang quân hàm xanh

Những ngày qua, các đơn vị BĐBP và cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, đoàn thể địa phương đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực kỷ niệm 33 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2022) và 63 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2022).

Trải qua nhiều năm xây dựng, trưởng thành, lực lượng BĐBP không ngừng lớn mạnh, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh, trật tự biên giới Quốc gia trên đất liền, hải đảo, vùng biển, các cửa khẩu theo phạm vi nhiệm vụ do pháp luật quy định. Tại tỉnh BR-VT, BĐBP luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ vững chủ quyền an ninh biên giới, bảo vệ an toàn hệ thống cửa khẩu cảng của tỉnh, các công trình dầu khí Quốc gia trên biển và ven biển; góp phần củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh, huyện vững chắc, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh.

Đặc biệt kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, cùng với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, BĐBP đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp công tác, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ “kép”, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Đồng thời chủ động, tích cực tham gia xây dựng, củng cố nền biên phòng toàn dân vững mạnh, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc; thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/2015/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Ngoài ra, các đơn vị BĐBP quản lý địa bàn biên giới xã, phường, thị trấn ven biển của tỉnh phối hợp tốt với chính quyền, lực lượng liên quan triển khai nhiều chương trình, mô hình hỗ trợ, giúp đỡ người dân sinh sống ở địa bàn biên giới, như: tổ chức các đợt khám bệnh, phát thuốc; trao học bổng cho HS con em gia đình khó khăn; giúp sửa chữa nhà ở, làm đường giao thông nông thôn, dọn dẹp vệ sinh môi trường; thăm hỏi và tặng quà các gia đình nghèo dịp lễ, Tết; hỗ trợ người dân ven biển di dời bảo vệ tài sản, tránh trú và khắc phục hậu quả thiên tai. Những việc làm thiết thực này đã góp phần thắt chặt nghĩa tình quân – dân, tô thắm thêm hình ảnh tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hiện nay trong bối cảnh đất nước Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với thế giới, vấn đề quản lý, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới, vùng biển, đảo là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài, có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì vậy, cán bộ và nhân dân tỉnh BR-VT đang sinh sống, lao động ở vùng ven biển, hải đảo phải luôn kề vai, sát cánh cùng với người lính mang quân hàm xanh, các đơn vị BĐBP và lực lượng vũ trang khác chủ động đấu tranh phòng, chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người qua biên giới, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại; tuyên truyền, phổ biến, học tập nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quốc phòng – an ninh trong tình hình mới; tiếp tục tích cực tham gia xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh trật tự trên từng địa bàn, khu vực biên giới.

PHÚC MINH