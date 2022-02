Trường học phải an toàn

Như vậy là sau hơn 1 học kỳ phải học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID-19, HS các cấp trên toàn tỉnh sẽ chính thức được trở lại trường để học trực tiếp từ ngày 14/2.

Việc cho HS đến trường học trực tiếp ở thời điểm sau Tết Nguyên đán được thực hiện trên toàn quốc, khiến hầu hết phụ huynh vui mừng, đồng tình. Mừng vì dưới sự quản lý của thầy cô giáo và nhà trường, việc học tập của HS sẽ nền nếp hơn, hiệu quả hơn. Chất lượng giáo dục cũng được bảo đảm tốt hơn, HS tiếp thu đầy đủ kiến thức hơn so với học trực tuyến. Đồng thời, HS cũng có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển thể chất toàn diện hơn.

Bên cạnh đó, một số ít phụ huynh còn lo ngại cho sức khỏe của con em mình khi dịch bệnh COVID-19 vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan và bùng phát trở lại, nhất là những phụ huynh có con em chưa thể tiêm vắc xin phòng COVID-19 vì chưa đủ tuổi hoặc lý do sức khỏe.

Thấu hiểu tâm lý phụ huynh, ngành GD-ĐT tỉnh và các địa phương đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện để bảo đảm an toàn khi HS đến trường học trực tiếp. Cụ thể, từ trước Tết Nhâm Dần, ngành giáo dục và các địa phương đã chuẩn bị về cơ sở vật chất, trường lớp nhằm bảo đảm an toàn trước khi đón HS, bao gồm cả HS bậc mầm non, tiểu học đi học trực tiếp. Phòng GD-ĐT các địa phương đã hướng dẫn về chuyên môn, phối hợp ngành y tế tổ chức tấp huấn về biện pháp phòng, chống dịch, diễn tập xử lý tình huống khi phát hiện F0 là HS cho GV, nhân viên nhà trường. Các nhà trường còn tuyên truyền cho phụ huynh HS về dịch bệnh, chủ trương đến trường học trực tiếp và lấy ý kiến phụ huynh về việc học trực tiếp để tạo sự đồng thuận trong phụ huynh.

Song song đó, tất cả HS đều được xét nghiệm COVID-19 trước khi trở lại trường học. Động thái này nhằm sàng lọc, phát hiện kịp thời những HS nhiễm bệnh, không để dịch bệnh lây lan vào trường học.

Hiện nay, dịch bệnh COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát. Tỷ lệ người dân và trẻ em từ 12-17 tuổi đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 đạt cao. Ngành GD-ĐT tỉnh cũng đã có thời gian thử nghiệm cho HS lớp 9 và 12 đi học trực tiếp trước và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần và đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Đây là những cơ sở để thực hiện phương án cho toàn bộ HS các cấp trở lại trường học trực tiếp.

Dù vậy, ưu tiên hàng đầu hiện nay vẫn là bảo đảm an toàn cho HS, GV, trong khi dịch bệnh luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát và có nhiều biến chủng phức tạp. Do vậy, công tác phòng, chống dịch trong trường học đòi hỏi phải được đặt ở mức độ cảnh giác cao. Bên cạnh việc yêu cầu phụ huynh, HS, GV chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các nhà trường cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn và phòng, chống dịch. Mỗi trường, lớp, cấp học cần có sự năng động sáng tạo trong dạy học và phòng, chống dịch căn cứ vào tình hình thực tiễn, bảo đảm khoa học, hợp lý, vừa bảo đảm hiệu quả việc dạy học trực tiếp vừa có phương án dạy học trực tuyến cho những HS chưa đủ điều kiện đến trường học trực tiếp. Nhà trường cần đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn cho những HS các có nguy cơ cao, bị bệnh nền.

Về phía mình, phụ huynh cũng không được đứng ngoài cuộc, mà cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường trong việc theo dõi sức khỏe của trẻ, kịp thời phát hiện các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh và cho trẻ ở nhà khi có triệu chứng của bệnh.

Từng HS được an toàn thì trường học mới an toàn. Nhà trường an toàn thì phụ huynh mới yên tâm cho trẻ đến trường. Để làm được điều này, rất cần sự phối hợp của nhà trường và phụ huynh!

NGUYỄN ĐỨC