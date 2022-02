Tập trung tăng tốc ngay từ những tháng đầu năm

Trong bối cảnh dịch COVID-19 còn phức tạp, từ đầu năm đến nay, tỉnh BR-VT tiếp tục thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch và tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong thực hiện 5K. Đồng thời yêu cầu sở, ban, ngành, địa phương ngay sau kỳ nghỉ Tết, phải bắt tay ngay vào công việc để tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022.

Năm 2021, dù gặp phải những khó khăn, thách thức to lớn, dịch bệnh bùng phát trên diện rộng với biến chủng mới, mạnh, nguy hiểm hơn, tốc độ lây lan nhanh, khó kiểm soát hơn, đã tác động đến mọi mặt kinh tế, xã hội. Tuy nhiên với sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng tình, ủng hộ của người dân và cộng đồng DN, tỉnh BR-VT cơ bản hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt tháng 1/2022, tình hình kinh tế của tỉnh có sự phục hồi, nhiều ngành và lĩnh vực tăng trưởng khá. Cụ thể, giá trị sản xuất công nghiệp trừ dầu khí ước đạt gần 28.000 tỷ đồng, tăng 7,35% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 795 tỷ đồng, tăng 3,83% so với cùng kỳ. Đây là tín hiệu đáng mừng tạo đà để thực hiện kế hoạch, mục tiêu cả năm.

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội những năm tiếp theo. Do đó, để thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế-xã hội, từng cơ quan, ban ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu thực hiện các nhiệm vụ, khâu đột phá cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Chú trọng vào các công trình, dự án trọng điểm, làm tốt quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, thu hút đầu tư, khởi công các công trình, dự án quan trọng, có sức lan tỏa. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy; cải cách hành chính, cải cách tư pháp, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành và thực thi pháp luật. Trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát. Các cấp, ngành, đoàn thể, tổ chức cần tiếp tục quan tâm, có nhiều giải pháp, hành động cụ thể, thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách người có công, bảo trợ xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phục hồi sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh đầu tư.

Dịch COVID-19 dự báo thời gian tới còn diễn biến phức tạp, khó lường, tỉnh BR-VT sẽ tiếp tục phải đối diện với rất nhiều khó khăn, thách thức trong khi nguồn lực còn hạn chế, sức chống chịu của người dân, DN đã bị giảm sút do ảnh hưởng của đại dịch kéo dài hai năm qua. Hy vọng rằng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương ngay từ những tháng đầu năm, tỉnh BR-VT sẽ hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch của năm 2022.

PHƯƠNG ANH