Tránh xa cờ bạc online!

Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức thầu đề, cá độ bóng đá qua mạng tại TP. Hồ Chí Minh và tỉnh BR-VT. Đường dây đánh bạc này do Phan Thành Ngọc Minh (34 tuổi, ngụ tại tỉnh BR-VT) cầm đầu, hoạt động từ đầu năm 2021 với số tiền giao dịch lên đến 300 tỷ đồng. Mọi hoạt động giao dịch đều được thực hiện qua các trang mạng xã hội Zalo, Viber và tin nhắn SMS. Số tiền thắng - thua được chung chi vào trưa hôm sau. Số con bạc nạn nhân không chỉ ở BR-VT mà ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

So với quy mô của nhiều đường dây đánh bạc qua mạng khác, số tiền giao dịch của đường dây cờ bạc do Phan Thành Ngọc Minh cầm đầu “chẳng là gì”. Nhiều đường dây cờ bạc online do cơ quan công an triệt phá dạo gần đây, giá trị giao dịch tối thiểu lên đến hàng ngàn tỷ đồng/đường dây. Đáng chú ý đường dây cờ bạc của Huỳnh Long Bạch và Nguyễn Đắc Quý (TP. Hồ Chí Minh) bị cơ quan công an đánh sập vào đầu tháng 12/2021 có số tiền giao dịch lên tới 90 ngàn tỷ đồng.

Những năm gần đây, lợi dụng các nền tảng mạng xã hội và sự phát triển của công nghệ, các hình thức đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng nở rộ như nấm mọc sau mưa. Ma lực khủng khiếp của cờ bạc cộng thêm lợi thế kín đáo, “bảo mật” nên đánh bạc online đã thu hút được nhiều con bạc khát nước lao vào. Chỉ cần sử dụng tài khoản facebook và số điện thoại cá nhân là có thể trở thành con bạc, thỏa sức tham gia sát phạt. Và cũng chỉ cần một lệnh chuyển tiền nhanh 24/7 qua Internet banking chưa đầy 1 phút vào tài khoản là người chơi có thể đặt một lệnh cả trăm triệu đồng.

Lợi dụng sự phát triển của công nghệ số và lỗ hổng của pháp luật, các đối tượng cầm đầu đã tổ chức những đường dây cờ bạc khá dễ dàng dưới những vỏ bọc như đầu tư tài chính, game online,... Tổ chức đánh bạc qua mạng mang lại lợi nhuận cực lớn nên các nhà cái đã bất chấp tất cả, thực hiện cho bằng được, đặc biệt là lôi kéo các chuyên viên công nghệ tham gia viết phần mềm. Điều này cắt nghĩa vì sao nhiều đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng liên tiếp bị lực lượng công an triệt phá, nhiều đối tượng cầm đầu bị bắt giữ nhưng cờ bạc online vẫn tiếp tục diễn ra công khai với thủ đoạn ngày càng tinh vi.

“Cờ bạc là bác thằng bần”. Tệ nạn cờ bạc - trong đó có cờ bạc online, là nguồn cơn của các loại tội phạm trộm cắp, cướp giật, bạo lực gia đình, đòi nợ thuê, siết nợ, cưỡng đoạt tài sản, cố ý gây thương tích... Chính vì vậy mà pháp luật quy định việc tham gia đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào, tùy vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội, có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự. Điều đó có nghĩa sẽ không có cơ quan nào đứng ra bảo vệ người đánh bạc bị thua, bị lừa hay bị cướp trắng, trái lại con bạc còn bị pháp luật xử lý, chế tài.

Một đường dây tổ chức đánh bạc dù tổ chức tinh vi, kín kẽ đến đâu cũng không qua được tai, mắt của lực lượng công an. Thực tế cho thấy trong năm 2021, lực lượng cảnh sát hình sự và cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cả nước đã đấu tranh triệt phá hàng trăm đường dây, phân cấp nhiều tầng, nhiều đại lý, tổ chức đánh bạc chặt chẽ với quy mô lớn, bắt giữ nhiều đối tượng sừng sỏ, cộm cán, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật trị giá hàng ngàn tỷ đồng và nhiều phương tiện liên quan. Chắc chắn năm 2022, nhất là dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, lực lượng chức năng sẽ đấu tranh không ngừng nghỉ với loại tội phạm hết sức tinh vi và nguy hiểm này.

Nhiều “con bạc online” cay đắng thừa nhận sau một thời gian lún sâu vào trò đỏ đen trên mạng, họ đã nhận kết quả bi thảm: không chỉ mất tiền bạc, mà cả sự nghiệp, hạnh phúc gia đình.

Lực lượng chức năng, các chuyên gia công nghệ đã từng cảnh báo các nhà cái sử dụng các thuật toán và rất nhiều chiêu trò khác để có thể can thiệp vào hệ thống làm thay đổi kết quả theo ý muốn của họ. Nói cách khác, là các game cờ bạc trá hình sẽ được lập trình cho người chơi lúc thắng lúc thua nhưng cuối cùng, tỷ lệ thắng cao hơn vẫn thuộc về nhà cái. Hậu quả là người chơi càng thua càng cay cú, càng gỡ, tài sản càng “đội nón ra đi”, đến lúc tán gia bại sản cũng không dứt ra được.

Hãy dừng lại đúng lúc. Đừng tìm vận may qua những cú click chuột. Chưa có ai trở thành tỷ phú từ cờ bạc online cả. Chỉ có hệ lụy nợ nần, trộm cắp, cướp giật, tán gia bại sản, mất cả tương lai.

NGUYỄN TRIỆU HẢI