Nỗ lực hơn nữa

Đó là một trong những nội dung được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong bài phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021, triển khai Kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.

Nước ta đã đi qua năm 2021 với nhiều khó khăn, thách thức do tác động nặng nề của đại dịch COVID-19 lần thứ tư. Kể từ khi bùng phát vào cuối tháng 4/2021, dịch đã nhanh chóng lan rộng ra nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Đặc biệt, nhiều tỉnh, thành trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam là TP. Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Long An… bị ảnh hưởng nặng nề. Để phòng, chống dịch, các địa phương phải áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong nhiều tháng ròng.

Hậu quả của dịch bệnh khiến cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh bị đình trệ. Hàng triệu người lao động mất việc làm, hàng triệu gia đình lâm cảnh khó khăn vì mất thu nhập. Trong bối cảnh đó, dưới sự chỉ đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ, sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, toàn quân, nước ta từng bước “thích ứng an toàn” với dịch bệnh và cơ bản hoàn thành nhiều mục tiêu của năm. Theo đánh giá của Chính phủ, đến cuối năm 2021, dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, tăng trưởng GDP phục hồi, cả năm đạt 2,58%, thấp hơn so với kế hoạch đề ra (6%), song vẫn cao hơn năm 2020. Thu ngân sách nhà nước tăng 16,4%, cao hơn mức tăng 11,3% của năm 2020. Đầu tư trực tiếp nước ngoài hồi phục. Xuất khẩu là điểm sáng, thặng dư thương mại ở mức khá. Nhờ đó, Chính phủ và các địa phương vẫn bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân.

Bước sang năm 2022, bên cạnh những mặt thuận lợi, nước ta phải đối mặt nhiều rủi ro, thách thức lớn khi dịch bệnh COVID-19 được nhận định là còn diễn biến phức tạp với sự lây lan của biến chúng mới. Các nước lớn dự báo tăng trưởng chậm lại, rủi ro địa chính trị và thiên tai, lũ lụt... chực chờ.

Chính phủ đặt ra nhiệm vụ của năm 2022 với chủ đề: "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển". Quan điểm chỉ đạo của Chính phủ là cần bám sát nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các chỉ đạo điều hành chủ động linh hoạt, sáng tạo, đúng hướng, thần tốc bao phủ vắc xin, nhanh chóng về thuốc chữa bệnh. Bảo đảm an sinh xã hội, an dân; khôi phục và ổn định thị trường lao động, cơ cấu lại lực lượng lao động nhưng “không hy sinh tiến bộ, công bằng, an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần” - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định.

Nhiệm vụ đặt ra cho năm 2022 là rất nặng nề, đòi hỏi hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở phải nỗ lực ngay từ những tháng đầu năm nhằm khắc phục hạn chế, yếu kém và vượt qua khó khăn, thách thức. Cụ thể, các bộ, ngành trung ương, chính quyền địa phương cần tiếp tục theo dõi sát sao, nắm chắc diễn biến của tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước để kịp thời có biện pháp ứng phó phù hợp. Trong đó, cần tập trung ưu tiên thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể về phòng, chống dịch COVID-19 đã được ban hành để sớm thực sự thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của các cấp, các ngành ngay từ đầu năm 2022. Song song đó, cần tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm vắc xin, nhanh chóng bao phủ cơ bản 2 mũi cho người được phép tiêm chủng vắc xin nhằm đạt miễn dịch cộng đồng, tạo điều kiện để mở cửa kinh tế. Đồng thời, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, thực chất hơn; tạo chuyển biến mạnh hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Để hoàn thành được những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2022, tạo tiền đề cho việc thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, “toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thì tới đây càng phải đoàn kết, nhất trí, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu cao hơn nữa”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kêu gọi.

ĐỨC NGUYÊN