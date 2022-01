Để người dân đi lại an toàn

Nhìn lại kết quả bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) năm 2021 cho thấy trong năm qua, tai nạn giao thông (TNGT) trên cả nước đã giảm sâu cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và bị thương. Tại BR-VT, so với cùng kỳ năm ngoái, số vụ tai nạn giao thông (TNGT) giảm 216 vụ, số người chết giảm 24 người, số người bị thương giảm 284 người.

Để đạt được kết quả trên Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã có những chỉ đạo kịp thời, sát sao. Sự vào cuộc nghiêm túc của Đảng bộ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các cấp của tỉnh BR-VT trong công tác triển khai, thực hiện những giải pháp bảo đảm trật tự ATGT.

Lực lượng công an thực hiện hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, ATGT gắn với phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, còn có nguyên nhân khách quan là do tình hình dịch COVID-19 trong năm diễn biến phức tạp nên từ tháng 7/2021, BR-VT phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Do đó người dân hạn chế lưu thông trên đường, mật độ phương tiện trên tất cả các tuyến giao thông giảm rõ rệt, đường thông thoáng, không xảy ra ùn tắc giao thông.

Tuy nhiên thời gian gần đây, khi cả nước trở lại trạng thái bình thường mới, tình hình trật tự ATGT đã có những diễn biến phức tạp. Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 2 ngày nghỉ đầu năm mới (1 và 2/1/2022), cả nước xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 27 người, bị thương 25 người .Trong đó, đường bộ xảy ra 40 vụ, làm chết 26 người, bị thương 25 người.

Thời điểm này là giai đoạn chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm dần, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá tăng mạnh, tạo áp lực lớn cho công tác bảo đảm trật tự ATGT. Vì vậy, để tăng cường bảo đảm ATGT, không chủ quan khi TNGT giảm cả 3 tiêu chí, hồi đầu tháng 12/2021, Bộ Giao thông Vận tải đã phát động phong trào thi đua năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch COVID-19”, thích ứng an toàn, kéo giảm TNGT, linh hoạt thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Theo đó, Bộ yêu cầu các đơn vị bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia để triển khai nghiêm túc công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới gắn với yêu cầu nhiệm vụ của Bộ; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự, ATGT phù hợp trong điều kiện dịch bệnh, đảm bảo thực hiện mục tiêu tiếp tục kiềm chế, giảm tai nạn giao thông từ 5 - 10% trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và số người bị thương)…

Do đó, để bảo đảm ATGT, lực lượng chức năng cần tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các lỗi vi phạm nghiêm trọng như chạy quá tốc độ quy định, đua xe, đi ngược chiều, đi sai làn đường, sử dụng rượu bia khi điều khiển giao thông, chở hàng cồng kềnh, quá tải… Đặc biệt, tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, sự mở rộng các chợ tự phát cũng có thể diễn biến phức tạp. Do đó, chính quyền địa phương phải quản lý chặt địa bàn của mình, kiên quyết xử lý vi phạm.

“An toàn giao thông - Hạnh phúc của mọi nhà” là điều ai ai cũng mong ước. Do đó, mỗi người cần chấp hành tốt Luật giao thông đường bộ. Cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan, DN nhà nước nêu gương tự giác chấp hành quy định pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT và phòng chống dịch COVID-19. Có như vậy mỗi khi Tết đến, Xuân về, niềm vui sẽ được trọn vẹn hơn.

PHƯƠNG ANH