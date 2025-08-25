Chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Vietcombank Phú Mỹ vừa tổ chức thành công Giải Pickleball “Vietcombank Phu My Open 2025” tại phường Phú Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.

Sự kiện thu hút sự tham gia sôi nổi của các cơ quan, ban ngành, đối tác, doanh nghiệp trên địa bàn cùng đông đảo cán bộ nhân viên Vietcombank Phú Mỹ. Với tinh thần “Kết nối – Hợp tác – Phát triển”, giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao lành mạnh mà còn là cầu nối thúc đẩy giao lưu, gắn kết giữa ngân hàng và các đơn vị đối tác.

Bà Hoàng Thị Thanh Tâm – Bí thư Chi bộ, Giám đốc Vietcombank Phú Mỹ phát biểu khai mạc Giải.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đại diện Vietcombank Phú Mỹ nhấn mạnh: “Giải đấu là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng phát triển vì một cộng đồng bền vững. Đây không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn là cơ hội để các bên hiểu nhau hơn, đồng hành vì mục tiêu chung.”

Ban Giám đốc Vietcombank Phú Mỹ chụp hình cùng lãnh đạo các ban ngành, đối tác, khách hàng và trao cờ lưu niệm, tặng hoa cho đại diện các Đội

Các trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính với nhiều pha bóng đẹp mắt, mang lại trải nghiệm hào hứng cho cả vận động viên lẫn khán giả. Ban Tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng về cơ sở vật chất, y tế, chuyên môn và hậu cần, đảm bảo giải đấu an toàn, công bằng và minh bạch.

Ban Giám đốc Vietcombank Phú Mỹ, lãnh đạo các ban ngành, đối tác, khách hàng chụp hình cùng toàn thể vân động viên tham gia Giải

Kết thúc giải, các cặp đấu xuất sắc đã được vinh danh với những phần thưởng xứng đáng, ghi nhận nỗ lực và tinh thần thi đấu fair-play.

Sự kiện khép lại với nhiều dấu ấn tốt đẹp, tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong của Vietcombank Phú Mỹ trong việc lan tỏa văn hóa doanh nghiệp và xây dựng hình ảnh thân thiện, năng động, gắn bó cùng cộng đồng.

HOÀNG TRANG