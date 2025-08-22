Sôi nổi giải bóng chuyền giao hữu giữa các cơ quan, đơn vị

Chiều 22-8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp cùng Xí nghiệp Dịch vụ cảng và cung ứng vật tư thiết bị và Đội Bảo vệ vũ trang Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro tổ chức giải bóng chuyền giao hữu.

Một pha bóng tại giải.

Giải đấu quy tụ 4 đội bóng của các cơ quan, đơn vị, gồm: Cơ quan Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu; Trạm Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Tàu; Công đoàn Xí nghiệp Dịch vụ cảng và cung ứng vật tư thiết bị và Đội Bảo vệ vũ trang Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro. Các đội thi đấu theo luật bóng chuyền hiện hành và thể thức đấu loại trực tiếp.

Với phương châm “Vui tươi, lành mạnh, đoàn kết, an toàn, tiết kiệm”, các đội bóng đã cống hiến cho giải đấu nhiều pha bóng kịch tính, đẹp mắt, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng.

Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các đội đạt thành tích cao tại giải.

Giải đấu được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và thể chất cho cán bộ, chiến sĩ và công nhân viên, người lao động thuộc các cơ quan nơi đơn vị đóng quân; đồng thời, tạo sân chơi giao lưu bổ ích, góp phần thắt chặt tình hữu nghị và đoàn kết giữa các đơn vị.

MẠNH THẮNG