Khởi tranh giải Pickleball Bà Rịa - Vũng Tàu 2025

Ngày 23/8, tại Sân Pickleball Sen Hồ (426 Lê Hồng Phong, phường Tam Thắng, TPHCM), Hiệp hội Pickleball Bà Rịa - Vũng Tàu long trọng tổ chức lễ khai mạc Giải Pickleball Bà Rịa - Vũng Tàu 2025.

Giải diễn ra trong hai ngày 23 - 24/8, với sự quy tụ của hơn 300 vận động viên, đánh dấu bước phát triển mới của phong trào Pickleball tại địa phương.

Giải đấu thu hút 300 VĐV tham dự.

Với 10 nội dung thi đấu, tổng giá trị giải thưởng hơn 100 triệu đồng.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra những trận đấu sôi nổi giữa các cặp đôi khách mời.

Trong khuôn khổ giải, Hiệp hội đã tổ chức Tọa đàm chuyên môn “Chấm trình, xếp hạng VĐV Pickleball Bà Rịa - Vũng Tàu” với sự tham dự của lãnh đạo ngành thể thao TPHCM, Liên đoàn Quần vợt & Pickleball TPHCM cùng đông đảo VĐV, khách mời. Tại tọa đàm, Hiệp hội đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều DN cung cấp dụng cụ thể thao và đối tác truyền thông, mở ra hướng hợp tác lâu dài, chung tay phát triển phong trào Pickleball địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc, những trận đấu đầu tiên đã diễn ra sôi nổi, để lại nhiều dấu ấn và hấp dẫn khán giả.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG