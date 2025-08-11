Hơn 150 VĐV tranh tài tại Giải pickleball Ngãi Giao ngày mới mở rộng

Tối 10/8, Giải pickleball “Ngãi Giao ngày mới” mở rộng 2025 đã khép lại tại cụm sân pickleball Trung tâm VH-TT-TT xã Ngãi Giao (TPHCM). Giải do UBND xã Ngãi Giao tổ chức nhằm hướng tới chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Giải pickleball “Ngãi Giao ngày mới” mở rộng 2025 thu hút đông đảo VĐV trong và ngoài xã Ngãi Giao tham gia.

Giải thu hút hơn 150 VĐV tranh tài ở 3 nội dung: đôi nam 4.8, đôi hỗn hợp 4.2 và đôi nữ 3.7. Các VĐV được chia thành các bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn các đôi có thành tích xuất sắc vào vòng tiếp theo.

Ban tổ chức trao giải cho các cặp đôi có thành tích xuất sắc.

Lãnh đạo UBND xã Ngãi Giao trao thưởng cho các cặp đôi có thành tích cao.

Với thông điệp “Ngãi Giao ngày mới”, giải thể hiện quyết tâm đổi mới của địa phương, chung sức cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới. Toàn bộ kinh phí được xã hội hóa, với sự đồng hành của nhiều đơn vị tài trợ.

Tin, ảnh: TRÚC GIANG