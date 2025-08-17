Giải Pickleball Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa chào mừng 80 năm Quốc khánh

Sáng 17/8, tại xã Long Hải, TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Giải Pickleball chào mừng 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, thu hút gần 50 cặp vận động viên là lãnh đạo, hội viên, doanh nhân tham gia.

Ông Huỳnh Sơn Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải tặng hoa chúc mừng giải.

Phát biểu khai mạc giải, ông Bùi Ngọc Diệp, Phó Chủ tịch Thường trực SME Bà Rịa-Vũng Tàu nhấn mạnh, đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo sân chơi lành mạnh, góp phần rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần cho đội ngũ doanh nhân, đồng thời thúc đẩy sự gắn kết, giao lưu và hợp tác giữa các doanh nghiệp hội viên.

Phó Chủ tịch SME Bà Rịa-Vũng Tàu Bùi Ngọc Diệp phát biểu khai mạc giải.

Tại giải năm nay, các cặp VĐV được chia bảng thì đấu vòng tròn để giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Xuyên suốt giải đấu, các VĐV doanh nhân đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt, thể hiện quyết tâm giành chiến thắng và tinh thần thể thao cao thượng.

Đại diện ban tổ chức giai tặng 20 triệu đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương đến đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Hải.

Qua giải đấu, bộ môn Pickleball đã không chỉ mang lại bầu không khí thi đua sôi nổi mà còn mở ra hướng đi mới, góp phần xây dựng hình ảnh doanh nhân năng động, gắn bó và đồng hành vì sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tại sự kiện này, ban tổ chức cũng đã trao 20 triệu đồng tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Long Hải.

Dưới đây là một số hình ảnh thi đấu tại giải:

Tin, ảnh: QUANG VINH