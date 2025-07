Sôi nổi hội thao chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống CAND tại Vũng Tàu

Sáng 25-7, tại Quảng trường Cột cờ Bãi Sau (phường Vũng Tàu, TPHCM) Công an TPHCM tổ chức khai mạc mạc hội thao chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống Công an Nhân dân (19-8-1945 – 19-8-2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (19-8-2005 – 19-8-2025). Hội thao thu hút gần 500 vận động viên, cổ động viên là cán bộ, chiến sĩ của 23 đơn vị trực thuộc Công an TPHCM tham gia.

Đại diện Ban Tổ chức tặng hoa chúc mừng các đội tham gia hội thao.

Phát biểu khai mạc hội thao, Thượng tá Điền Thanh Tùng, Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị (PX03) Công an TPHCM nhấn mạnh: Hội thao được tổ chức nhằm tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ, chiến sĩ rèn luyện, nâng cao sức khỏe, thể lực; đồng thời, là dịp để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng Công an thành phố cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển KT-XH của thành phố trong tình hình mới.

Vận động viên tranh tài ở nội dung thi đấu nhảy bao bố tiếp sức.

Đại diện phòng PX03 cũng hy vọng các vận động viên sẽ thi đấu hết mình, trung thực, cao thượng và đạt thành tích cao nhất tại hội thao.

Hội thao có sự tham gia cổ vũ nhiệt tình của cổ động viên là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an TPHCM.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở nội dung thi đấu đồng đội nam nữ bộ môn kéo co và nhảy bao bố tiếp sức. Các đội tham gia đã chuẩn bị kỹ lưỡng, thể hiện tinh thần thể thao sôi nổi, quyết tâm cao và mang đến hội thao những màn tranh tài kịch tính.

Vận động viên tranh tài ở nội dung thi đấu kéo co.

Theo kế hoạch, từ ngày 30-7 đến 5-8, hội thao tiếp tục được tổ chức tại sân vận động Dĩ An (phường Đông Hòa, TPHCM) và tại trụ sở Công an thành phố (phường Cầu Ông Lãnh, TPHCM) với các môn thi đấu, gồm: Bóng bàn, bóng chuyền hơi, pickleball, nhảy xa, chạy 100m.

MẠNH THẮNG